最高法原副院長沈德詠被雙開　涉公器私用縱容親屬充當司法掮客等

據央視新聞等官媒周三（7日）報道，全國政協原常委、社會和法制委員會原主任沈德詠被「雙開」。沈德詠為中國首批大法官之一，曾擔任最高法副院長18年，惟官方指他公器私用，縱容默許親屬、秘書利用其職務影響充當司法掮客等。



報道指，日前，經中共中央批准，中央紀委國家監委對沈德詠嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。經查，沈德詠喪失理想信念，背棄職責使命，罔顧黨中央三令五申，大肆干預插手司法活動，從公平正義的守護者淪為法律秩序的踐踏者，嚴重破壞司法公信力，對抗組織審查；違反中央八項規定精神，違規收受禮品禮金，違規接受可能影響公正執行公務的宴請和旅遊；違反組織原則，對黨不忠誠不老實，隱瞞不報個人有關事項，在組織函詢時不如實說明問題，在幹部選拔任用中違規為他人謀取利益；公器私用，縱容默許親屬、秘書利用其職務影響充當司法掮客，把黨和人民賦予的權力當作謀取私利的工具；喪失紀法底線，執法犯法、靠案吃案，大搞司法腐敗、權錢交易，利用職務便利為他人在案件處理、工程承攬等方面謀利，並非法收受巨額財物。

沈德詠嚴重違反黨的政治紀律和政治規矩、組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。經中央紀委常委會會議研究並報中央政治局會議審議，決定給予沈德詠開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；終止其黨的十九大代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。給予其開除黨籍的處分，待召開中央委員會全體會議時予以追認。

沈德詠在最高人民法院領導位置上長達18年。（人民視覺）

公開資料顯示，沈德詠生於1954年3月，江西修水人，1983年自中國政法大學研究生院刑事訴訟法專業畢業後，先後在江西省委政法委、江西省高院、江西省紀委工作。

沈德詠1998年進京任職，擔任最高人民法院黨組成員、副院長，是最高人民法院歷史上最年輕的一位副院長；2001年被授予二級大法官，成為中國首批大法官之一；2006年調任上海市委常委、市紀委書記，並負責查處陳良宇案；2008年4月重回最高人民法院工作，任黨組副書記、常務副院長（正部長級），同時被授予一級大法官。2018年3月，沈德詠任十三屆全國政協常委、社會和法制委員會主任，最高人民法院黨組副書記、常務副院長；同年6月卸任最高人民法院黨組副書記、常務副院長。

沈德詠在最高人民法院領導位置上長達18年，其中後十年一直擔任正部長級常務副院長。值得一提的是，2014年3月，60歲的沈德詠還撰寫了一篇帶有自傳色彩的小文《身為法律人 ——六十周歲述懷》，將自己的法律職業生涯歸納成一句話：「沒有說過多少違心的話，做了一些應該做的事情，辦了一些有意義的案件，三十餘年初衷不改，此生已無遺憾。」