國家衛健委：中國人均預期壽命增到78.2歲　老齡化程度加深

中共中央宣傳部周三（7日）下午舉行「中國這十年」系列主題新聞發布會，會上，國家衛生健康委員會透露，中國人均預期壽命從74.8歲增長到78.2歲；另一方面，新時代人口發展面臨著深刻而複雜的形勢變化，總人口增速明顯放緩，老齡化程度加深。



據國家衛健委副主任李斌介紹，中國人均預期壽命從74.8歲增長到78.2歲，實現一個歷史性的躍升；主要健康指標居於中高收入國家前列，人民群眾健康權得到充分保障。

國家衛健委人口監測與家庭發展司負責人杜希學則表示，人口發展是「國之大者」。十八大以來，中國出生人口中二孩及以上佔比由政策調整前的約35%提高至近年的逾55%。出生人口性別比逐步趨於正常水平。優生優育水平不斷提升，母嬰安全得到有力保障。普惠托育服務開局良好，政策法規、標準規範及服務供給體系基本形成。配套支持措施不斷完善，切實減輕家庭生育養育負擔。

然而，新時代人口發展面臨著深刻而複雜的形勢變化，包括隨著長期累積的人口負增長勢能進一步釋放，總人口增速明顯放緩；總和生育率處於較低水平，近年來降到1.3以下；老齡化程度加深；家庭小型化，2020年平均家庭戶規模降至2.62人；區域不平衡，一些生態脆弱、資源匱乏地區人口與發展矛盾仍然比較突出。