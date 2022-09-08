武漢原副市長袁善臘被開除黨籍移送法辦　曾被前湖北首富實名舉報

湖北省紀委監委本年3月通報，68歲的武漢原黨組副書記、副市長袁善臘涉嫌嚴重違紀違法，正接受湖北省紀委監委紀律審查和監察調查。

當局7日（周三）通報，決定給予袁善臘開除黨籍處分；按規定取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。



通報指，經查，袁善臘喪失理想信念，背棄初心使命，對黨不忠誠，與他人串供堵口，對抗組織審查；違反中央八項規定精神，由他人支付其私人宴請費用；違背組織原則，瞞報個人有關事項；為官不廉，家風不正，利用職權或者職務上的影響力，為親屬謀取利益；利用職務上的便利以及職權或者地位形成的便利條件，為他人在土地開發、公司經營等方面謀取利益，利用「影子公司」通過特定關係人非法收受巨額財物，大搞「期權腐敗」、「隱形腐敗」。

通報又指，袁善臘嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律和廉潔紀律，構成職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。

據早前報道，袁善臘早年曾擔任武漢市農林局辦公室幹事，武漢市委研究室綜合處副處長、處長，武漢市委研究室副主任，武漢市東湖新技術開發區管理辦公室常務副主任，武漢市政府副秘書長，市東湖新技術開發區管委會主任、黨委書記等。他在1997年12月任武漢市委委員，2000年1月任武漢市副市長，2005年4月任武漢市委常委、常務副市長，至12年辭職。

曾被前湖北首富實名舉報

2011年9月1日上午，前湖北首富、原東星航空公司總裁蘭世立通過其侄女、東星航空母公司東星集團總裁助理蘭劍敏，在北京國賓酒店對袁善臘進行實名舉報，並列舉出六宗罪，包括包養多名情人、將政府巨額資金借給黑社會放高利貸、幫助黑社會組織收取高利貸、索取巨額賄賂、對受害者進行打擊報復、指使他人對受害人進行誣告誣陷等。

據悉，從停飛到破產，時任武漢市副市長袁善臘參與了東星航空事件的處理，屬主要決策者之一。針對舉報，袁善臘否認，指全屬謠言。同年12月，湖北省紀委監察廳表示，省紀委已迅速組成調查組，經查，袁善臘不存在蘭世立舉報的違紀違法問題。不足半月後，袁善臘辭去所有黨政職務，從副市長的職務上「裸退」。