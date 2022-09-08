渝廈高鐵益陽至長沙段開通運營　湖南實現所有市州通高鐵

渝廈高鐵湖南益陽至長沙段（益長段），周二（6日）正式開通運營，兩地通行時間由原來的70分鐘壓縮至最快31分鐘。此外，這也標誌著湖南省高鐵網絡補齊最後一塊「拼圖」，成為全國第8個市市（州）通高鐵的省份。



渝廈高鐵益陽至長沙段開通運營。（新華社）

綜合內媒報道，9月6日早上6時55分，開往湖南益陽南方向的G6518次列車從長沙車站城際場首發，36分鐘後即7時31分抵達益陽南站。隨著益長段高鐵的開通運營，湖南省內14個市（州）實現了高鐵全覆蓋。

益長段高鐵位於湖南省西北部，起自益陽南站，終到長沙西站，線路全長63公里，途經2市6縣區。按上限標準時速350公里設計，常態化按時速310公里達標運營，沿線共設益陽南、寧鄉西和長沙西3座車站。

據廣鐵集團相關負責人介紹，渝廈高鐵西起重慶，經黔江、常德、益陽、長沙、贛州，東到廈門，是國家「八縱八橫」高鐵網的重要一「橫」，其東接海西經濟區，西連成渝地區雙城經濟圈，南通粵港澳大灣區，對增強東中西部地區合作和促進區域經濟協調發展具有重要意義。

2009年武廣高鐵開通運營，湖南正式進入高鐵時代。2021年，「精準扶貧」首倡地十八洞村所在的大湘西地區迎來了張吉懷高鐵。此次渝廈高鐵益長段開通後，湖南高速鐵路運營總里程超2300公里，成為全國第8個「市市通高鐵」的省份，高鐵里程數排在全國第6位。

據了解，截止目前8個「市市通高鐵」的省份分別為，福建、安徽、江蘇、江西、河北、廣東、河南、湖南。