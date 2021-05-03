江蘇工人26樓裝冷氣電鑽墮下　1歲嬰慘遭砸死　前幾天剛過生日

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-05-03 18:18

廣西南寧市發生駭人慘劇。有工人在高層住宅安裝冷氣機時，不慎掉下衝擊電鑽，直接砸中一名嬰兒的頭部，最終因傷勢過重身亡。 社區工作人員透露，該名嬰兒前幾天剛過一歲生日，事發時還被母親抱在懷中。

事發於4月30日下午，南寧市興寧區陽光綠城小區。小區居民王濤（化名）透露，當日小區三期2號樓一位住戶手抱嬰兒走在住宅樓前的斜坡上，高空突然墮下一把衝擊鑽砸中嬰兒頭部。他下午5時回到小區時，嬰兒已被緊急送往醫院救治，但地上仍留有血漬及一把衝擊鑽。

王濤表示，三期2號樓目前仍有業主陸續入住，部分單位正在裝修，據其他居民稱，衝擊電鑽是有工人在26樓某單位安裝冷氣機時掉落。他又稱，小區四處都張貼了「禁止高空拋物」的告示，但不時都會有人高空擲物，今次更導致悲劇發生，居民們都迫切希望小區物業採取措施，比如加強宣傳、增設防護設施等。

該小區所屬的五村嶺社區居委會工作人員稱，事件疑因安裝工人操作失誤，導致衝擊電鑽直接從飄窗處墮下；當時一名女士正抱着嬰兒在樓下斜坡處，斜坡上方無遮擋，導致衝擊鑽砸中嬰兒頭部，由於頭部傷勢過重，搶救無效，嬰兒已於當晚不幸離世。

該小區物業服務中心經理黃先生表示，事發的2號樓剛剛交樓，26樓的業主安裝冷氣機前並無向物業報備及做任何防護措施。按照正常流程，除了到物業報備，高空作業時一樓亦要圍板。目前，安裝工人已被轄區派出所帶走。

內地律師張冶鋼認為，業主在事件中無需承擔任何責任，應由安裝工人所在公司承擔主要責任，而工人的器材掉落致人死亡，是工人沒有對工具進行規範管理。由於事故致人死亡，涉事工人可能會被認定為過失致人死亡罪，或者重大責任事故罪。

（楚天都市報極目新聞）