河南村鎮銀行｜將墊付40至50萬金額客戶　警捕疑犯234人追贓挽損

河南省許昌市公安局今（29）日通報村鎮銀行案調查進度，指該案涉及嚴重犯罪，已逮捕疑犯234人，追贓挽損工作取得重大進展。

河南省地方金融監管局同日表示，自2022年8月30日上午9時起，對禹州新民生村鎮銀行、上蔡惠民村鎮銀行、柘城黃淮村鎮銀行、開封新東方村鎮銀行賬外業務客戶本金單家機構單人合併金額40萬元至50萬元（含）的開始墊付。



河南警方捕疑犯234人追贓挽損

許昌市公安局今天下午透過官方微博平安許昌發出通報，公安機關發現，以疑犯呂奕為首的犯罪集團非法控制禹州新民生等4家村鎮銀行，涉嫌實施系列嚴重犯罪。

警方指出，這個犯罪集團在正常存款利息外，用非法獲取的部分資金，以年化收益率13%至18%貼息標準作為誘餌再吸攬資金。該貼息經過資金掮客層層盤剝後，被部分大額資金客戶獲取。

許昌市公安先前通報，有關村鎮銀行弊案始於2011年，犯罪集團藉由河南新財富集團等公司，透過關聯持股及操控銀行高管等手段，實際控制禹州新民生等幾家村鎮銀行。疑犯利用第3方網路金融平台等推銷金融產品，並以虛構貸款等方式非法轉移資金。

河南金融監管局將墊付40至50萬金額客戶

河南省地方金融監管局網站消息，河南銀保監局、河南省地方金融監管局29日發佈公告，按照墊付工作安排，自2022年8月30日上午9時起，對禹州新民生村鎮銀行、上蔡惠民村鎮銀行、柘城黃淮村鎮銀行、開封新東方村鎮銀行賬外業務客戶本金單家機構單人合併金額40萬元至50萬元(含)的開始墊付，40萬元(含)以下的繼續墊付。50萬元以上的按照50萬元墊付，未墊付部分權益保留，根據涉案資產追償情況依法依規予以處理。

本次資金墊付後，集中墊付工作基本完成，後續相關事宜由4家村鎮銀行處理。鑑於少數符合墊付條件的客戶尚未完成信息登記和墊付申請，微信小程序「村行墊付」將延至2022年9月16日下午5時。

公告顯示，已獲取墊付資金的客戶，若發現有額外渠道獲取高息或違法違規行為，依法追回墊付資金。對於通過額外渠道獲取高息的客戶，因涉嫌參與非法集資，不予墊付，由司法機關依法處置。對其應當受到法律保護的權益，待案件審結後，根據追贓挽損情況依法清退。

29日，河南銀保監局、河南省地方金融監管局發佈公告（第7號），對村鎮銀行40萬至50萬客戶開始墊付。（中國新聞網 ）

易綱下河南支持擴大投融資

據河南政府網，8月27日，國務院穩住經濟大盤督導和服務組在鄭州召開現場辦公會，圍繞基礎設施、重點工程、民生保障等項目建設開展現場協調和服務。督導和服務組組長、中國人民銀行行長易綱主持會議並講話，省長王凱出席並提出要求。

易綱指出，從實地督導情況看，河南貫徹落實黨中央、國務院決策部署決心大、幹勁足，推動穩住經濟一攬子政策措施落地有力有效。督導和服務組將進一步完善長效協調工作機制，充分發揮優勢，耐心細緻工作，在擴大投融資、提高審批效率等方面給予河南更多支持，積極幫助解決實際困難。希望河南加強項目謀劃儲備，提高項目申報質量，推動更多項目進入國家大盤子，強化施工能力、原材料供應等保障，確保項目順利開工建設，盡快形成更多實物工作量。