廣晟集團董事長劉衛東涉嚴重違紀違法被查　省紀委7月曾肯定工作

廣東省廣晟控股集團有限公司黨委書記、董事長劉衛東涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受廣東省紀委監委紀律審查和監察調查。

劉衛東被查消息來得突然，7月12日廣東省紀委監委駐省國資委紀檢監察組組長葉秀佑一行到廣晟集團調研督導工作，葉秀佑對廣晟集團全面從嚴治黨、風險防控、紀檢監察和專項整治等工作開展情況給予了充分肯定。



劉衛東1962年8月出生，廣東河源人，1986年6月加入中國共產黨。歷任韶關市湞江區委書記、區人大常委會主任；韶關市政府秘書長、市政府辦主任；原省廣業資產經營有限公司黨委副書記、紀委書記；原省水電集團有限公司黨委副書記、總經理；原省航運集團有限公司黨委副書記、總經理；省廣晟控股集團有限公司黨委書記、董事長。

2021年12月16日下午，廣晟集團黨委書記、董事長劉衛東帶隊到東江環保開展調研。集團黨委副書記、董事、工會主席汪東兵參加調研座談。（廣晟集團 ）

劉衛東被查消息來得突然，8月29日上午，廣晟集團召開2022年第二次黨風廉政建設工作暨紀律教育學習月活動集體廉潔提醒談話會議，集團黨委書記、董事長劉衛東還出席會議並講話。

劉衛東強調，堅持廉潔用權，自覺接受監督，爭做忠誠、乾淨、擔當的廣晟人。，各級領導幹部要以此次集體廉潔談話為起點，不忘初心、不辱使命、不負重托，堅定不移把全面從嚴治黨引向深入，為廣晟集團奮進世界500強提供更加有力的政治保障、紀律保障，以實際行動迎接黨的二十大勝利召開。

7月12日，廣東省紀委監委駐省國資委紀檢監察組組長、省國資委黨委委員葉秀佑帶隊到廣晟集團調研督導黨風廉政建設等相關工作，劉衛東參加調研。座談會上，劉衛東向調研組介紹了廣晟集團黨的建設、生產經營、改革發展、風險控制、數字化轉型等方面工作主要舉措和成效情況。

葉秀佑對廣晟集團全面從嚴治黨、風險防控、紀檢監察和專項整治等工作開展情況給予了充分肯定。省紀委監委駐省國資委紀檢監察組二級巡視員張鐵權，省國資委監督巡察處處長雷磊，廣晟集團紀檢監察室全體人員等參加調研。

8月29日上午，廣晟集團召開2022年第二次黨風廉政建設工作暨紀律教育學習月活動集體廉潔提醒談話會議，推動實施集團全面從嚴治黨體系，推進落實紀律教育學習月活動各項工作。集團黨委書記、董事長劉衛東出席會議並講話。（廣晟集團）

廣晟集團成立於1999年，註冊資本金100億元，是廣東省屬國有獨資重點企業，以礦產資源、電子信息為主業，環保、工程地產、金融協同發展的大型跨國企業集團。截至2020年底，廣晟集團資產總額1389億元；全年實現營業總收入746.4億元；利潤總額37.3億元，淨利潤29.5億元，主要經濟指標位居省屬企業前列。

截至2021年9月末，廣晟集團資產總額達1543億元，實現營業總收入758億元，利潤總額45.7億元，淨利潤38.4億元。目前廣晟集團控股6家A股上市公司（中金岭南、廣晟有色、風華高科、國星光電、佛山照明、東江環保），是中國電信的第二大股東。廣晟集團現有員工6萬人。集團位居2021中國企業500強第280位，中國跨國公司100大第78位。