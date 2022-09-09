全球性停滯性通膨來臨　內地學者：給予中國經濟轉型再發力契機

上海財經大學校長劉元春9月8日在「中國-亞洲信用評級業高峰論壇」表示，全球停滯性通貨膨漲的情況下，高成本時代將到來，對全球金融造成衝擊。劉元春提到，中國作為全球製造業的中心，是平衡全球滯漲的重要因素，他認為，「全球滯漲也將給予中國經濟轉型再發力重要契機。」



《澎湃新聞》報道，劉元春在「中國-亞洲信用評級業高峰論壇」上指出，人類歷史上的高通膨一般與戰爭和地緣政治密切相關，瘟疫就像一場戰爭在供給和需求兩端產生不對稱的衝擊。他表示，部分國家的滯漲已經來臨，全球滯漲的出現是大概率事件。

（澎湃新聞）

劉元春分析，高成本時代將表現在以下幾方面，第一，人類即使擺脫新冠疫情這兩年的衝擊，使疫情常態化，各類健康防護成本上升。第二，逆全球化帶來的技術創新成本和貿易成本的大幅度上升。

第三，《巴黎協定》後，各國簽訂的碳達峰、碳中和的目標協議使全球進入了綠色轉型的新時代；第四，大國間的博弈、區域間的衝突已常態化，地緣政治惡化帶來防務成本增長；第五，高債務與高利率帶來的高還本付息；第六，勞動力緊缺與工資物價聯動機制的出現。

劉元春分析，此次全球停滯型通膨與1970年代不同，需要不同的應對方法。供給端要注意勞動力市場與結構性改革，需求端部分，要設計量化寬鬆的退出路徑與財政赤字的收縮問題。中長期成本則需要國際協調，包括綠色轉型成本，大宗商品成本，防務成本，供應鏈重構成本。

劉元春分析，本輪滯漲將對全球金融造成衝擊，主要表現為，利率將持續快速上升、匯率較大波動成為常態、各類債務的可持續性存在問題、房地產價格以及相關資金鍊條存在疑慮等。

中國在此次全球滯漲中有其特殊地位：超級供給能力

劉元春認為，中國在本輪全球滯漲中有其特殊地位：包括超級供給能力，能源政策的前期佈局，各類政策的控制，中國金融體系的調整及其彈性韌性等。

劉元春因此分析，在全球通貨膨漲出現的同時，中國雖然面臨價格和成本輸入型壓力，但是這種壓力是有限的。

劉元春指出，在全球滯漲的過程，中國作為全球製造業的中心，是平衡全球滯漲的重要因素。（視覺中國）

他分析，從過去幾年大宗商品的波動過程可以看到，中國市場在消化成本衝擊上的能力是非常強的，「在進口價格指數上漲15個百分點，原材料購買指數上漲10個百分點下，中國的消費者物價指數一般也就上漲2個百分點。說明中國市場消化能力很強。」

劉元春指出，在全球滯漲的過程，中國作為全球製造業的中心，是平衡全球滯漲的重要因素，同時全球滯漲也將給予中國經濟轉型再發力重要契機。