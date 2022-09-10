疫情︱內地增1233宗本土個案　北京知名高校現疑似病例須封閉管理

國家衛健委公布，內地昨日（9日）新增1233宗新冠肺炎本土個案。目前，內地現有確診病例6135宗，累計報告確診病例246618宗，死亡病例5226宗。



內地昨日新增239宗本土確診病例，其中包括四川86宗，內蒙古33宗，廣東26宗，北京16宗，西藏16宗，山東13宗，廣西12宗，河南9宗，貴州5宗，遼寧3宗，青海3宗，天津2宗，江蘇2宗，海南2宗，重慶2宗，雲南2宗，新疆2宗，黑龍江1宗，湖北1宗，湖南1宗，陝西1宗，甘肅1宗。另有51宗為境外輸入。

昨日新增994宗本土無症狀感染者，其中包括西藏306宗，黑龍江111宗，四川82宗，廣西81宗，山東70宗，江西59宗，遼寧53宗，貴州43宗，湖北39宗，內蒙古36宗，新疆27宗，陝西18宗，青海18宗，甘肅14宗，吉林6宗，河南6宗，廣東6宗，天津5宗，上海5宗，海南3宗，河北2宗，福建2宗，江蘇1宗，雲南1宗。另有96宗為境外輸入。

北京有醫院、高校封閉管理 官方：中秋期間疫情防控壓力持續增大

在北京，民航總醫院今日（10日）消息指，根據國家和本市疫情防控要求，為保障患者就醫安全，即刻起，民航總醫院門急診暫停接診患者，院區實施臨時封閉管理，恢復時間另待通知。公開資料顯示，民航總醫院位於北京市朝陽區東部，是一所設備先進、科室齊全、服務優良、集醫教研防於一體的三級綜合醫院。

中國傳媒大學有「中國廣播電視及媒體人才搖籃」的美譽。（中國教育在線）

另外，一名中國傳媒大學在校學生成為新冠肺炎疑似陽性病例，學校高度重視，立即啟動應急預案，自昨日下午5時起對校園實行應急封閉管理，以阻斷病毒傳播。通報指，校方相關部門正分工協作、全力以赴，環境篩查、軌跡摸排、人員排查、防疫消殺、物資保供等各項舉措都在有序推進，各部門正在全力保障師生員工的學習、工作和生活。

近日，北京化工大學昌平校區及中央民族大學附屬中學均現聚集性疫情，市疾控中心副主任劉曉峰昨日表示，兩起疫情尚未發現社會面外溢情況。對於中秋節小長假，他表示期間人員流動性、聚集性增加，當地疫情防控壓力持續增大；該市倡導進返京人員「落地檢」，按照「自願、免費、即採即走、不限制流動」原則，抵京24小時內完成一次核酸檢測，24小時後、72小時內完成第二次核酸檢測，7日內不聚餐、不聚會，不前往人員密集場所，核酸檢測陰性結果未出之前減少外出。