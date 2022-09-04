上海市委書記李強：打造全過程人民民主最佳實踐地　護民利聚民心

8月31日至9月3日，國務院副秘書長、國家信訪局局長李文章帶隊在滬開展信訪工作督查和調研活動。

上海市委書記李強9月2日下午會見來滬督查信訪工作的李文章時表示，上海要打造全過程人民民主最佳實踐，結合「防疫情、穩經濟、保安全」大走訪、大排查，做好了解民情、集中民智、維護民利、凝聚民心的工作，認真貫徹落實習近平總書記關於加強和改進人民信訪工作的重要思想。



上海官方媒體《新民晚報》報道，李強指出，要認真踐行人民城市理念，不斷創新和發展人民建議徵集工作，持續抓好徵集渠道、工作機制、成果轉化等方面的深化完善，打造全過程人民民主最佳實踐地。要不斷加「家門口」信訪服務體系建設，推動12345市民服務熱線提質增效，以改革創新推動信訪工作高質量發展。

李文章指出，上海市認真貫徹落實習近平總書記關於加強和改進人民信訪工作的重要思想，不斷完善信訪工作體制機制，創新多、亮點多、成效好，為全國信訪工作提供了很多鮮活經驗。

他提到，要按照黨中央、國務院決策部署，持續推動《信訪工作條例》和第九次全國信訪工作會議精神落地見效，堅定不移抓好黨的建設和信訪幹部隊伍建設，以實際行動迎接黨的二十大勝利召開。

上海市委副書記、政法委書記諸葛宇傑、上海市副市長、市公安局局長舒慶參加相關活動。

上海市委書記李強9月2日下午會見了來滬督查信訪工作的國務院副秘書長、國家信訪局局長李文章一行。（新民晚報 ）

習近平19年在上海首提「全過程民主」

2019年11月2日，習近平到位於上海市長寧區虹橋街道的古北市民中心詢問法律草案的意見徵集工作情況時強調，「人民民主是一種全過程的民主，所有的重大立法決策都是依照程序、經過民主醞釀，通過科學決策、民主決策產生的」。

2021年7月1日，《上海市人民建議徵集若干規定》施行，省級人大為人民建議徵集專門制定地方性法規，在全國範圍內屬首創。這部專門促進和規範人民建議徵集工作的地方性法規，確定了人民建議「徵集-研究-轉化」的閉環管理和運作機制，為黨和政府聽民聲、察民情提供通道。

2019年11月2日，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在上海市考察。這是習近平在長寧區虹橋街道古北市民中心考察社區治理和服務情況。（新華社）

國務院新聞辦公室去年12月4日亦發表《中國的民主》白皮書提到，中國發展全過程人民民主，既有完整的制度程序，也有完整的參與實踐。全過程人民民主使國家政治生活和社會生活各環節、各方面都體現人民意願、聽到人民聲音，有效防止了選舉時漫天許諾、選舉後無人過問的現象。

白皮書指，全過程人民民主，把選舉民主與協商民主結合起來，把民主選舉、民主協商、民主決策、民主管理、民主監督貫通起來，涵蓋經濟、政治、文化、社會、生態文明等各個方面，關注國家發展大事、社會治理難事、百姓日常瑣事，具有時間上的連續性、內容上的整體性、運行上的協同性、人民參與上的廣泛性和持續性。

2019年11月2日，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在上海市考察。這是習近平在長寧區虹橋街道古北市民中心，同參加法律草案意見建議徵詢會的中外居民親切交談，詳細詢問法律草案的意見徵集工作情況。（新華社）

台學者：全過程人民民主將是二十大報告重要元素

淡江大學中國大陸研究所助理教授曾偉峯去年發表文章《中共推動「全過程人民民主」觀察》表示，「全過程人民民主」將是「二十大」報告的重要元素。

他指出，「全過程的民主」一詞首次出現後，習近平在多個重要場合，包含七一百年黨慶演說，多次提到要不斷發展「全過程人民民主」。2021年「十九屆六中全會」通過的「中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議」中「全過程人民民主」一詞出現三次。建立「全過程人民民主」制度將是習近平一大重要政治目標，並作為習近平的重要政治論述成為「二十大」報告的重要元素。

他認為，「全過程人民民主」是中國共產黨領導下的民主，是強調專政大於民主的功能主義論述。「全過程人民民主」的提出，目的是建立一套論述，闡述中共自身制度的優勢，來抗衡西方對中國制度的批判，藉此爭奪民主的解釋權。

他分析，「全過程人民民主」，其中的人民著重在體現黨的意志。儘管民主可以有多重定義，西式民主價值觀已深化在民主國家中。用「全過程人民民主」概念去爭取國際上對於民主的話語權與詮釋權，不僅成效將相當有限，可能也會加劇西方對其之排斥與抗衡。