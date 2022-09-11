北京警方：35歲男演員李易峰多次嫖娼被行政拘留

據北京警方今日（11日）通報，在偵破一宗違法犯罪案件中，將演員李某某（男，35歲）查獲，該人對多次嫖娼的違法事實供認不諱，其已被依法予以行政拘留。央視等報道則直接指被捕者為男演員李易峰。

最高人民檢察院微博、央視中秋晚會名單在昨日（10日）突然將李易峰相關內容刪除，相關新聞迅速登上微博熱搜，引發關注。



曾演出《古劍奇譚》、《隱秘而偉大》等劇的內地男星李易峰出道14年有高人氣，他主演的主旋律劇《號手就位》在內地備受歡迎。

近日內地網絡傳言他疑似因嫖娼、肇事逃逸等問題將被封殺，昨日（10日）央視中秋晚會名單突然將李易峰相關內容刪除；李易峰原本擔任最高人民檢察院形象大使，相關微博帖文也被最高檢刪除，事件迅速登上微博熱搜。

李易峰工作室則於昨日晚間10時多發文稱，與李易峰個人生活有關的謠言皆屬不實，「係別有用心者惡意造謠」，文中要求相關用戶刪除謠言，並稱已委託律師處理取證。但對央視中秋晚會除名一事則未回應。但隨後網民發現該聲明也遭微博屏蔽，「李易峰聲明」、「李易峰發長文」等詞條也被微博刪除。

據此前報道，9月2日李易峰原定在杭州出席活動，現場已擠滿粉絲卻無預警宣布取消，當時有網民爆料稱李易峰疑似涉入嫖妓疑雲被捕，更有狗仔發文指他肯定到不了，但其後李易峰仍如常發文為9月5日發生的四川地震祈福。

近年內地整頓娛樂圈力度加大，不只戲劇題材嚴審，更要求藝人要「德藝雙馨」，符合社會主義核心價值，對於犯法或碰觸政治紅線的藝人封殺從嚴且速度加快。

今年35歲的李易峰2007年參加《加油好男兒》選秀比賽後以歌手身份正式出道，出道後即有「國民校草」的封號。2014年，他主演電視劇《古劍奇譚》爆紅，並獲得國劇盛典內地最具人氣男演員及最具商業價值男演員獎。



李易峰後來努力擺脫偶像形象，2016年憑藉與馮小剛、吳亦凡合作電影《老炮兒》獲第33屆大眾電影百花獎最佳男配角獎。

2017年，他憑電視劇《青雲志》獲得第22屆電視華鼎獎中國百強電視劇最佳男主角。2018年，他憑藉與周冬雨合作電視劇《麻雀》於中國電視金鷹獎中連奪最具人氣男演員及觀眾喜愛的男演員獎兩項殊榮，成為內地最年輕的金鷹視帝。

近年李易峰更拍攝如《號手就位》的主旋律劇集，積極轉型。他的微博粉絲人數高達6,000萬。2021年3月，多個國際品牌被翻出「拒用新疆棉」的聲明，李易峰也宣布和HUGO BOSS、日本品牌ASICS解約，迅速表態獲內地網民認可是「愛國藝人」。

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