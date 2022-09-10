內地男星李易峰疑被封殺？突遭央視晚會除名　工作室聲明也被刪

曾演出《古劍奇譚》、《隱秘而偉大》等劇的內地男星李易峰出道14年有高人氣，他主演的主旋律劇《號手就位》在內地受歡迎，在香港放映更獲林鄭推薦。近日內地網絡傳言他疑似因嫖娼、肇事逃逸等問題將被封殺，今（10日）最高人民檢察院微博、央視中秋晚會名單突然將李易峰相關內容刪除，迅速登上微博熱搜。



李易峰工作室則於晚間22時多發文稱，與李易峰個人生活有關的謠言皆屬不實，「系別有用心者惡意造謠」，文中要求相關用戶刪除謠言，並稱已委託律師處理取證。但對央視中秋晚會除名一事則未回應。但隨後網民發現聲明文也遭新浪微博屏蔽，「李易峰聲明」、「李易峰發長文」等詞條也被微博刪除。



據此前報道，9月2日李易峰原定在杭州出席活動，現場已擠滿粉絲卻無預警宣布取消，當時有網民爆料稱李易峰疑似涉入嫖妓疑雲被捕，更有狗仔發文指他肯定到不了，但其後李易峰仍如常發文為9月5日發生的四川地震祈福，「嫖娼」一事也因為沒有相關證據而無下文。

+ 1

今（10日）又有網民宣稱得到公安消息證實李易峰將被封殺。隨後網民發現原本擔任最高人民檢察院形象大使的李易峰，相關微博卻都被最高檢刪除，再度引發關注。

李易峰於晚間10時40分發文否認，並附上工作室截圖稱「有關李易峰個人生活的言論嚴重不實」，要求相關用戶撤銷造謠，文中亦要求各大網絡平台屏蔽和刪除相關謠言，更稱已委託律師全權處理。但聲明並未回應李易峰突然不上央視中秋晚會和遭最高檢除名一事。

不過內地網民很快發現李易峰的聲明文也被微博刪除，相關的搜索詞條「李易峰聲明」、「李易峰發長文」也被屏蔽，搜索結果顯示，「根據相關法律法規和政策，話題頁未予顯示」。

微博瘋傳李易峰涉嫖被捕成「李雲迪第二」 內地狗仔：肯定到不了

李易峰粉絲則指出，央視10日才剛發出有李易峰名字的中秋晚會節目單和宣傳影片，認為他不可能遭到封殺。豈料到傍晚5點多卻突然全部刪除，並重新放上一份沒有他名字的新節目表，瞬間引發輿論熱議，登上微博熱搜。

此前，李易峰曾經榮獲內地金鷹獎和華鼎獎肯定，但目前該兩獎項微博也將跟他有關的內容刪除。

綜合內媒報道，2016年5月27日，李易峰曾駕駛著一輛無掛牌白色蘭博基尼撞上了東四環輔路上的橋墩，事發後他並沒有第一時間下車，而是逃離現場，但並未造成人員傷亡，北京警方則證實他並未酒駕，當時李易峰亦被官媒點名批評，但其後李易峰演藝生涯並未受影響。

截至目前為止，最高人民檢察院和央視也並未解釋為何將他除名。近年內地整頓娛樂圈力度加大，不只戲劇題材嚴審，更要求藝人要「德藝雙馨」，符合社會主義核心價值，對於犯法或碰觸政治紅線的藝人封殺從嚴且速度加快。



今年35歲的李易峰2007年參加《加油好男兒》選秀比賽後以歌手身份正式出道，出道後即有「國民校草」的封號。2014年，主演電視劇《古劍奇譚》爆紅，該片陳偉霆亦有參演，他並獲得國劇盛典內地最具人氣男演員及最具商業價值男演員獎。



李易峰後努力擺脫偶像形象，2016年，憑藉與馮小剛、吳亦凡合作電影《老炮兒》獲第33屆大眾電影百花獎最佳男配角獎。

2017年，他憑電視劇《青雲志》獲得第22屆電視華鼎獎中國百強電視劇最佳男主角。2018年，他憑藉與周冬雨合作電視劇《麻雀》於中國電視金鷹獎中連奪最具人氣男演員及觀眾喜愛的男演員獎兩項殊榮，成為內地最年輕的金鷹視帝。

近年李易峰更拍攝如《號手請就位》的主旋律劇集，積極轉型。他的微博粉絲人數高達6,000萬。2021年3月，多個國際品牌亦都被翻出「拒用新疆棉」的聲明，李易峰也宣布和HUGO BOSS、日本品牌ASICS解約，迅速表態獲內地網民認可是「愛國藝人」。

HUGO BOSS刪支持新疆棉微博 李易峰、朱正廷等內地藝人割席解約

▼▼▼點擊圖輯看2001年到2021年明星涉爭議事件對演藝事業影響▼▼▼