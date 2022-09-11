娛圈大整頓｜涉嫌逃稅、嫖娼、強姦　近年兩岸劣跡藝人一覽

近兩年，內地演藝圈進行大整頓，不時都會有兩岸藝人被揭因緋聞、犯法行為等而令其演藝生涯受創，當中又以吳亦凡涉強姦聚眾淫亂案最為人關注。

除了今日（11日）被通報因嫖娼遭警方行政拘留的李易峰外，近年還有哪幾個藝人因犯錯而被封殺？



鄭爽代孕風波、「陰陽合同」逃稅

2021年初，內地一線女星鄭爽被爆與前男友張恒在美國找代母秘密生子，網傳錄音更聽到，鄭爽一家原本打算棄養一對子女。鄭爽父親其後出面發聲，透露女方並非執意要把孩子送人，早在2019年就通過美國律師爭取孩子撫養權。

廣電總局之後發表《代孕棄養者，德不優法不容》文章，直接點名鄭爽境外代孕、曾欲棄養一事，更表明「我們不會為醜聞劣迹者提供發聲露臉的機會和平台，一如既往，堅決為廣大人民群眾提供健康向上熒屏聲頻」，將鄭爽列入醜聞劣迹藝人名單，正式封殺。

2021年4月，鄭爽再被前男友張恒爆出為逃稅而簽下陰陽合同。據此前報道，鄭爽拍攝《只問今生戀滄溟》的最終片酬敲定為1.6億元（人民幣，下同），但為了逃稅而將1.6億元分為多個合同執行，並與片方簽訂「陰陽合同」，賬面顯示鄭爽的片酬為4800萬元。

上海市稅務局第一稽查局查明，2019年至2020年，鄭爽未依法申報個人收入1.91億元，偷稅達到4526.96萬元，少繳稅款2652.07萬元。2021年8月27日，上海市稅務局公布鄭爽被依法追繳稅款、加收滯納金並處罰款，共計2.99億元。

吳亦凡涉強姦

2021年7月初，19歲少女都美竹指控吳亦凡以各種方式物色、誘騙年輕女性發生關係，包括自己在內的受害者遠超8人，甚至包括2名未成年女生。吳亦凡曾在微博發文否認灌酒、收手機、「選妃」、「誘姦」、「迷姦」等說法。

同月31日，北京市公安局朝陽分局在微博通報稱，針對網絡舉報的「吳某凡多次誘騙年輕女性發生性關係」等有關情況，經警方調查，吳某凡（男，30歲，加拿大籍）因涉嫌強姦罪，已被朝陽公安分局依法刑事拘留。

2021年8月16日，北京市朝陽區人民檢察院經依法審查，對疑犯「吳某凡」以涉嫌強姦罪批准逮捕。多個官方媒體證實，通報中的「吳某凡」即吳亦凡。

今年6月10日，北京市朝陽區人民法院依法開庭審理了被告人吳亦凡強姦、聚眾淫亂一案。因涉及被害人隱私，案件依法採取不公開開庭審理方式。法院將依法擇期宣判。據《刑法》第236條規定，強姦罪，以暴力、脅迫或者其他手段強姦婦女，最高可被判囚10年；姦淫不滿14周歲的幼女，以強姦論，從重處罰。

錢楓遭指控下藥迷姦

錢楓於2008年起擔任湖南衛視娛樂脫口秀節目《天天向上》主持人。2021年8月，一名女網民在微博發文稱，2018年曾受邀參加《天天向上》節目組的錄製工作，期間加上錢楓的微信，後者多次邀約她外出吃飯。

2019年2月14日，她與錢楓在上海一家小酒館吃晚飯，當晚錢楓勸她喝了許多果酒，並稱飯後她開始頭暈及感到難受，意識模糊，強烈懷疑酒中可能被下藥，她之後被帶到KTV，然後就意識不清。翌日起床後，她發現自己一絲不掛，身旁的錢楓同樣一絲不掛。

該名女網民翻查閉路電視影片，發現當晚自己已神智不清，是錢楓強行拖著她走路並拖入房間。她聲稱，錢楓曾通過轉帳、哄騙等手段想「解決」事件，但她最終選擇報警，驗傷後結論為下體撕裂傷。雖然她有錄口供，但至今仍未立案。

雖然警方曾通報表示，經全面調查取證，現有證據不能證明存在強姦犯罪事實，但錢楓仍透過微博宣布與湖南衛視解除合作關係，並強調對於網上散播的各種謠言，將啟動法律維權。

錢楓被網民指落藥強姦。（微博圖片）

李雲迪嫖娼

2021年10月21日，微博@平安北京朝陽通報，朝陽公安分局近日接群眾舉報稱，有人在朝陽某小區賣淫嫖娼。警方拘捕賣淫違法人員陳某卉及嫖娼違法人員李某迪。經審查，上述人員對違法事實供認不諱，均已被朝陽公安分局依法行政拘留。內媒及官媒則指出，嫖娼當事人正是知名鋼琴家李雲迪。

受事件連累，湖南廣播電視台網際網路影片平台「芒果TV」，將李雲迪參與的綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》大部分相關集數下架處理，並在官方微博上刪去他的個人照。2020年8月，李雲迪曾成為廣州城市形象代言人，但在警方通報案件後，廣州官方微博立即將李雲迪的相關微博帖文刪除。

在微博上，李雲迪的個人介紹原本有標籤李雲迪重慶政協常委、全國青聯常委、香港青聯副主席數個名銜，但如今只留下「國際鋼琴家」的標籤。

王力宏離婚被爆私生活混亂

2021年12月15日，台灣歌手王力宏宣布與妻子李靚蕾結束8年婚姻，並證實已提出離婚申請。惟李靚蕾之後在網上發表「毀滅式」千字文，大爆王力宏的私生活極不檢點，包括曾多次嫖妓、約炮等，引起極大討論。

同月20日，王力宏在微博及Facebook上發聲明致歉，稱自己準備暫時退出演藝圈，又向父母、李靚蕾及其3個孩子道歉，並指今後會注意自己的言行舉止，承擔起一個父親、兒子和公眾人物的責任。

今年3月，王力宏、李靚蕾在各方的代表律師陪同下透過視訊開庭，耗費9小時達成考量隱私及子女最佳利益、不公開調解過程協議。據悉，他們在6月9日進入第2次調解庭，同樣透過視訊調解。

王力宏、李靚蕾婚變後撕破臉，離婚官司正在進行當中。（資料圖片）

鄧倫偷逃稅款

今年3月15日，《 新華社》報道，上海市稅務局第四稽查局根據稅收監管中的線索，經稅收大數據進一步分析，發現鄧倫涉嫌偷逃稅款。

通報稱，在稅務檢查過程中，鄧倫能夠積極配合檢查並主動補繳稅款4455.03萬元，按照上海市稅務行政處罰裁量基準，對鄧倫追繳稅款、加收滯納金並處罰款，共計1.06億元。

隨後，鄧倫回應稱，自己已深刻認識到錯誤，願意承擔相關一切責任和後果。目前，鄧倫微博抖音帳號及鄧倫個人工作室微博已被封。

李易峰嫖娼被行拘

今年9月11日，北京警方通報，演員李某某對多次嫖娼的違法事實供認不諱，已被依法予以行政拘留。《央視》報道稱，經核實，被捕者為內地男演員李易峰。

內地近日網傳李易峰疑因嫖娼、肇事逃逸等問題將被封殺。9月10日，央視中秋晚會名單突將李易峰相關內容刪除；李易峰原本擔任最高人民檢察院形象大使，相關微博帖文也被最高檢刪除。

9月10日晚上10時許，李易峰工作室曾發文稱，與李易峰個人生活有關的謠言皆屬不實，「系別有用心者惡意造謠」，要求相關用戶刪除謠言，並稱已委託律師處理取證。同晚10時40分，李易峰發文否認網上謠言，要求相關用戶撤銷造謠以及各大網絡平台屏蔽和刪除相關謠言，更稱已委託律師全權處理。

然而，李易峰的聲明文不久後被微博刪除，相關的搜索詞條「李易峰聲明」、「李易峰發長文」也被屏蔽，搜索結果顯示為「根據相關法律法規和政策，話題頁未予顯示」。

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