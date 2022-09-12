中國傳媒大學多14人感染　北京明起持48小時陰性證明上班返校

北京市通報，今日（12日）截至下午3時，當地新增15宗本土感染，均為隔離觀察人員，其中13人為中國傳媒大學學生。

北京市要求，明日（13日）起需持48小時核酸檢測陰性證明返崗返校。



通報稱，新增的13名感染者為中國傳媒大學的學生，其中4人診斷為無症狀感染者，其餘診斷為確診病例，臨床分型均為輕型；另該校一名工作人員亦診斷為無症狀感染者。北京化工大學昌平校區再多一名學生感染，他昨日（11日）核酸檢測呈陽性，今日診斷為無症狀感染者。

市政府新聞發言人徐和建介紹，近期北京三間學校發生的疫情，源頭清晰，皆為京外輸入，社會面外溢風險總體可控。北京化工大學、中央民族大學附屬中學疫情趨穩，進入收尾階段；中國傳媒大學疫情仍需細化防控，全面兜住可能風險。

北京市疾控中心副主任劉曉峰通報，三間學校的聚集性疫情累計報告感染者96宗，其中北京化工大學昌平校區50宗，中央民族大學附屬中學18宗，中國傳媒大學28宗。

經流行病學調查和基因測序分析，三間學校的疫情感染來源均為京外，病毒屬於Omicron不同分支，為3條獨立傳播鏈。目前，學校風險區域將陸續解除封控。