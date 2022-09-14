新疆伊寧封城月半　多人涉傳謠被拘　傳牧民遭封控致大批牲畜死亡

新疆伊犁州首府伊寧市實施靜默管理距今已48日，伊犁州官方周一（12日）晚宣布，自本周二起，再實施靜默管理7日。近期出現有關新疆封控期間民眾遭遇的傳言。該州警方周日（11日）發通報稱，4人在網上散播謠言，「煽動對立情緒，擾亂疫情防控秩序」，被伊寧市公安行政拘留。



美媒《自由亞洲電台》周二（13日）報道則引述消息稱，在新疆伊犁、烏魯木齊等地，實際被拘留者達88人，並指伊犁有大量哈薩克族牧民被維穩人員封控，導致包括羊群在內大批牲畜因無人看管而死亡和丟失。



9月12日晚，伊犁哈薩克自治州新聞辦召開疫情發布會，州政府副秘書長曾軍峰通報伊犁州近期網絡造謠案件處置情況。他指當地個別網民在網上散佈謠言，煽動對立情緒，嚴重擾亂疫情防控秩序，造成惡劣社會影響，為切實規範網絡傳播秩序，淨化網絡生態，10日至11日，屬地縣市公安查處相關人員違法行為。

通報案例包括，伊寧市祖某發布「老人因飢餓上吊自殺」，根據《治安管理處罰法》處行拘5日；鍾某發布「居民因喊樓被志願者打掉牙」，處行拘10日；蘇某在網上煽動群眾對立情緒，並被大量傳播，行拘5日；趙某通過網絡公然煽動居民下樓聚集，行拘5日。

有17歲網民稱新疆有人在封控期間自殺，接受批評教育後發表承諾書，強調自己惡意造謠：



+ 1

案例還包括，霍城縣亞某發布「一個老爺爺腦溢血死在家裏了，社區不讓下葬，說不做核酸不讓出門，死了兩天還在家裡躺着」，行拘7日；金某發布「伊寧縣兩歲小孩發燒去世凍在雪櫃送不了」等，引發網民大量傳播，被立案調查。

當局指，發現有不法分子藉伊犁疫情之機「大肆編造、渲染所謂的『悲慘生活』，以此為由實施網絡詐騙」，將嚴肅處置。

與此同時，外媒報道指新疆在疫情期間出現另一些亂象。目前當局未對相關說法作出回應。

《自由亞洲電台》報道指，有牧民被隔離完結後，發現所放養的大量羊隻死亡。（報道截圖）

《自由亞洲電台》引述世界維吾爾代表大會發言人稱，當局對277人進行了批評教育及500元人民幣罰款。發言人又指在伊犁地區、庫爾勒、吐魯番、包括烏魯木齊市在內、至少有67人被控利用社交網傳謠而被拘，其中有人被刑事拘留。

報道又指因當局封控牧民等原因，有牲口棚的牲口發生餓死渴死等慘狀。報道引述昌吉州一哈薩克族牧民哈魯稱，他8月7日被政府人員以疫情為由強制隔離25日，解封後發現自己放牧的350隻羊有半數失蹤或死亡，於是向政府人員投訴，但無人理會。他正尋求向縣政府官員投訴以及追討相關賠償。《自由亞洲電台》稱，該台多次致電呼圖壁縣政府查詢，但始終無人接聽。

《香港01》上週曾報道，在伊犁封控期間，許多當地居民在微博的「伊犁超話」發表訴求，曝出不少防疫亂象，包括方艙醫院內部簡陋，或乾脆直接在操場搭帳蓬、物資安排混亂，更有網民上網求助稱家中5個孩子都發高燒、沒有物資求援無門；9月7日，新疆檢察院在微博發布通報稱，伊寧市19名幹部疫情防控不力被追責問責。