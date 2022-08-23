「純牛奶」丙二醇超標被罰7315.1萬　新疆麥趣爾：已逐步恢復生產

麥趣爾集團股份有限公司22日晚發布公告，於2022年8月22日收到《昌吉市市場監督管理局行政處罰決定書》。因構成超範圍使用食品添加劑生產食品的行為，沒收違法所得36萬元（人民幣．下同），沒收全部不合格純牛奶產品；罰款7315.1萬。

此前，2022年6月28日，麥趣爾因生產的2批次純牛奶檢出丙二醇問題，被昌吉市市場監督管理局立案調查。



內地媒體《第一財經》報道，麥趣爾表示，公司於2022年7月3日停止純牛奶生產，對照國家食品安全要求對採購、生產、質量、倉儲、運輸、銷售等環節嚴格核查、認真整改，現全部整改完畢，相關停產已經結束，逐步恢復純牛奶生產，檢驗合格後上市銷售。

22日晚的公告中披露，麥趣爾在生產純牛奶的前處理環節中，將原奶導入存儲罐過程中超範圍使用食品添加劑，該食品添加劑的成分為「INS 1520丙二醇97.3%、食品用香料2.2%、水0.5%」，這也構成超範圍使用食品添加劑生產食品的行為。經過調查，麥趣爾不合格純牛奶產品貨值金額為522.5萬元。

麥趣爾已下架、封存兩批次有問題的純牛奶。（微博@IT觀察猿）

近兩年來麥趣爾乳業收入快速增長，也成為拉動麥趣爾業績的主要因素之一，而純牛奶業務已佔麥趣爾總收入的50%。財報顯示，2020年麥趣爾的乳業收入為4.6億元，同比增長82.7%，佔收入總量也從38%提升至53%；2021年乳業板塊收入為7.3億元，同比增長57.8%；乳業也成為麥趣爾業績的支撐之一。

丙二醇事件後，電商平台下架了麥趣爾的純牛奶產品，市場也對麥趣爾的業績前景表示擔憂。7月15日麥趣爾曾發佈業績預告，預計上半年淨利潤將虧損1.3億到1.95億元，而上年同期則為盈利1094萬元。