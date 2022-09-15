颱風「梅花」掠過華東　今夜將於山東第三次登陸　黃色預警正生效

颱風「梅花」已兩次登陸華東地區，中央氣象台此前發布了今年首個颱風紅色預警。「梅花」目前仍以25-30公里的時速向北偏西方向移動，預料將於今日（15日）夜間在山東半島南部沿海第三次登陸。



「梅花」60小時路徑概率預報圖。（微博@中國天氣）

昨晚（14日）8時30分，今年第12號颱風「梅花」在浙江舟山普陀沿海一帶登陸，登陸時強度為強颱風，成為今年以來登陸中國的最強颱風。

「梅花」登陸後強度減弱，隨著向西北方向移動，於今日凌晨0時30分左右，在上海奉賢沿海再次登陸，登陸時中心附近最大風力有12級（35米/秒）。今早5時前，「梅花」移入江蘇省，並減弱為強熱帶風暴級。

中央氣象台今早6時發布颱風黃色預警，並預計「梅花」將以每小時25-30公里的速度向北偏西方向移動，穿過江蘇東部沿海，將於今天傍晚前後從江蘇鹽城附近移入黃海南部海面，並將於今天夜間在山東半島南部沿海再次登陸，以後逐漸轉向北偏東方向，穿過山東半島後，將於明日（16日）白天移入渤海海峽，並逐漸變性為溫帶氣旋。

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受「梅花」及其倒槽影響，9月14日夜間至16日，華東東部、遼寧中東部、吉林等地將有大到暴雨，其中，江蘇東北部、山東半島和遼寧中東部等地的部分地區有大暴雨。同時，杭州灣、長江口區、江浙滬沿海等地將有9-11級大風，陣風12-14級，「梅花」中心經過的附近海面或地區的風力有12-15級，陣風可達16-17級。

氣象專家提醒，「梅花」強度強，大風持續時間長，累計雨量大，致災風險高，浙江、上海、江蘇、安徽、山東、遼寧等地需防範強風雨天氣對城市運行、交通運輸、漁業和近海養殖業、疫情防控等的不利影響，並做好山洪和地質災害、中小河流洪水、城鄉積澇的防禦和防風加固工作，涉海、涉島旅遊加強安全管理。