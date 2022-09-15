蘇州保時捷電動車意外起火　車主無法開門慘遭燒死遺下9歲女兒

江蘇蘇州一輛保時捷新能源車Taycan近日碰撞護欄後起火，車內人員未能開門逃生，最終不幸遇難。有業界人士分析，車門無法打開或是因為碰撞後全車強制下電，無法解鎖所致。蘇州市公安局交巡警支隊吳中大隊城南中隊一工作人員稱，事故原因還在調查中，目前未有結果，不方便透露具體情況。



事故於9月5日晚在蘇州市吳中區一家商城附近發生，網傳片段顯示，該輛保時捷電動車在護欄中間燃起熊熊大火。現場目擊者指出，當時火勢很大，曾有勇敢的民眾衝上前意圖將車內人士救出，可是車門怎樣也打不開。而一位自稱車主是客戶朋友的網民則透露，車主才30多歲，事後留下一9歲的女兒。

據悉，事發車輛屬保時捷Taycan電動車系列，市場報價89萬元到180多萬元人民幣。對此，蘇州吳中保時捷中心一名客服周四（15日）僅表示，事故的具體結果還沒有出來，目前其領導也不在公司。

另一保時捷中國客服則指，初步了解事件是由交通事故引起，交警部門已經介入調查，保時捷當地經銷商也會在有關部門需要的情況下積極配合協助調查，但暫時沒有更多細節透露。

疑似事發車輛車型。 （極目新聞）

其實，保時捷燃燒事件並非個例，今年6月13日，蘇州桐涇南路一輛保時捷跑車車主亦報警稱其車發生自燃，事件中車身基本被燒毀。8月12日，廣東一輛保時捷Panamera新能源車的座椅也在車行駛期間冒煙起火，最終導致車輛爆炸燒到報廢，幸好車內人員及時逃出。

對於起火風險，有業界人士認為，電動汽車最大的問題不是自燃，而是爆燃，因電動汽車的動力電池是高能量密度的載體，內部化學原料均為極易反應的液體，碰撞後或引發劇烈反應，釋放熱量從而起火，且火勢相較傳統油車更加迅猛且不易控制。

而對於今次事故中車門打不開一事，該業界人士分析，一方面可能是緣於新能源車輛的電路設計，動力電池經碰撞後受損，全車強制下電，導致車門鎖止，無法解鎖；另一方面該車為電吸門且是隱藏式門把手，在鎖止狀態下無法彈出，更增加了營救難度。他又稱，部分車輛發生碰撞觸發安全氣囊後，可能會導致全車部分控制器功能失效。