中國有望2025年開啟太空旅行　票價約200萬至300萬人民幣

「長征十一號」火箭首任總指揮、現任中科院空天飛行科技中心主任楊毅強近日接受官媒《環球時報》專訪時表示，中國商業航天已迎來最好發展機遇，已由基礎製造、產品研發的1.0時代進入應用牽引、市場主導的2.0時代，10年內還將追上美國的發展水平。2025年，中國更有望開啟太空旅行，票價約為200萬至300萬元人民幣。



據楊毅強介紹，在商業航天領域，已形成一定市場規模的是中國和美國，其中美國在20世紀80年代就開始推進航天商業化，產業在馬斯克成立SpaceX公司時就已發展得較為成熟。

中國則起步較晚，2015年才是航天商業化元年，但在政策扶持、資本加持和市場需求牽引下也發展得如火如荼。2021年一份報告顯示，中國商業航天的註冊企業已逾370家，過去7年間，在運載火箭、衛星應用等領域均有頭部企業，已形成國家隊與民營派互補的格局，發射次數、發射載荷質量和在軌衛星規模均居世界前列。

楊毅強指中國商業航天已迎來最好發展機遇。（每日經濟新聞）

楊認為，中國商業航天有望在5年內進入3.0時代，期間需把火箭運力提升至5噸到14噸、建設全球性衛星星座、實現火箭可回收並降低成本。他又提到，雖然從2015年到2020年，中國商業航天市場規模年復合增長率達到22.09%，但從經濟規模和整體企業估值看，體量還相對較小，真正靠火箭和衛星盈利的企業較少，中國商業航天企業整體仍處於「積累」階段。

而作為投資熱點，火箭和衛星的相關企業已足夠多，頭部企業已經顯現，資本不斷湧入反會造成其內耗，因此楊建議資本方可將焦點更多地放在上游的供應鏈，如發動機、元器件等，以及下游的衛星應用，如導航、遙感等上面。

美國已有公司推出太空旅行計劃，引發全球關注。對此，楊毅強介紹道，目前的太空旅行可分為三種，一是進入太空站，對遊客身體、心理質素要求嚴格；二是通過雙機身航空運載飛機將游客帶入太空，以維珍銀河的「白色騎士」為代表，但該模式舒適感和安全性較差；最後是亞軌道旅行，其目前技術較為成熟，適合大多數人。楊表示，隨著商業模式的完善，中國有望在2025年開始亞軌道旅行，票價約200萬至300萬元人民幣。

他進一步提到，中國商業航天的「春天」最遲會在2027年到來，判斷其的標誌，除了實現太空旅遊等獨屬的商業模式外，還包括衛星星座大規模組建，運載火箭進入高密度發射階段，實現低成本大型液體火箭回收和復用，以及導航定位、導航增強、低軌互聯網及高時間分辨率遙感星座等能為大眾和企業提供服務。