長沙中國電信大樓大火：民眾6分鐘跑24層到樓下　疑早存安全隱患

位於湖南長沙市區的中國電信大樓周五（16日）下午3時半左右發生火災，現場濃煙滾滾，火光直衝樓頂，數十層樓體燃燒劇烈，惟暫無人員傷亡。事件迅速登上微博熱搜，引發關注。事後，有親歷火場的民眾表示，事發時高層人員不多，她用6分鐘從24樓跑到樓下。



據早前報道，當局經初步偵察，起火的是芙蓉區荷花園電信大樓外牆，消防救援人員到場後將火勢控制，大樓明火已被撲滅，未影響通訊安全；為確保安全，該公司已主動斷電，正調查起火具體原因。該大樓於2000年建成，曾以218米的高度成為長沙首座突破200米的樓宇。

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起火時正身處24樓的許女士（化姓）表示，當日下午近4時，物業的安保人員大家大樓起火，讓他們走安全通道撤離，不要走電梯。起初，她聞到一點點橡膠被燒焦的味，其他沒什麼感覺，想著應該是外牆的保溫層起火。之後，她用了約6分鐘從24層跑到樓下安全地帶。

跑得算比較慢的她到17層就感覺腿十分酸痛，到第10層時就實在走不動。現在回想起來，她還是後怕不已，因下樓看到煙比較濃，「不過那火燒得快，滅得也快」。至於無人傷亡一事，她透露，當時在24樓以上高層工作的人並不多，因辦公人員早在今年初已經搬到了其他的辦公大樓，只有部分機房維護人員留下。

中國電信股份有限公司湖南分公司2022年荷花園大院第二長途電信樞紐樓消防維修項目—火災報警、防排煙系統（第二次）招標公告。 （天眼查／紅星新聞）

值得一提的是，中國電信湖南分公司近期曾就2022年荷花園大院第二長途電信樞紐樓消防維修項目—火災報警、防排煙系統進行招標。

據9月5日發布的招標公告稱，「目前荷花園大廈消防設備存在超期運行、部分設備設置不符合現行國家標準規範，火災報警系統、防排煙系統仍存在較大的安全隱患」。