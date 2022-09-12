中秋悲劇｜台南民宅烤肉起大火祖孫3人亡　20歲孫為救兩老困火場

台南市永康區一間透天民宅昨（11）日傍晚火警，造成祖父母及孫女共3人死亡，疑似準備烤肉時使用電器電線走火，加上屋內堆放許多回收物釀災，聞訊趕回家的家屬痛哭失聲。



台灣《中央社》報道，台南市政府消防局於昨（11）日下午5時52分獲報指出，在永康區復國一路一處透天民宅發生火災，報案者指稱疑似有3人受困，消防人員抵達現場時發現建物明火竄出，並有延燒至鄰宅情形，隨即出水灌救，勤務指揮中心也加派人車支援，火勢於晚上6時18分左右受到控制。

消防人員進入火場搜尋受困者時，發現民宅內堆放大量回收雜物，搜尋較困難，隨後陸續在2樓前方的房間內發現1男2女共3名受困者，但都已呈OHCA（到院前心肺功能喪失）狀態，其中一人外觀焦黑，明顯死亡。

經初步調查，3人分別是90歲王姓男子與70歲妻子，還有20歲的陳姓孫女，行動不便的祖母當場死亡，祖父及孫女被送往醫院搶救後宣告不治，火災發生原因及死因有待釐清。

現場人員初步了解後發現，王先生下午疑似與20歲、17歲2名孫女一起準備烤肉，後來在1樓的2名孫女發現疑似有電線走火情況，20歲孫女趕緊到2樓叫祖父、祖母下樓，但可能屋內堆放的回收物延燒快速，造成3人都受困火場，逃過一劫的小孫女情緒幾乎崩潰，聞訊趕回的家屬也痛哭失聲。

附近鄰居指出，王先生與妻子平日與小女兒夫妻及2名孫女同住，王妻因健康不佳臥床，行動不便。

台南祖孫命喪火場，陳姓孫女日文資優導師原要帶她赴日。（聯合報）

台灣媒體《聯合報》報道，20歲陳姓孫女就讀嘉南藥理大學日文系，品學兼優，學校開學第一天傳來噩耗，他的日籍導師得知消息難過哽咽表示，原本疫情緩和後要帶她到日本見習。

校方轉述導師說法，陳同學是大二轉系日語系，雖原非本科生但很用心學習、日文程度又好，只用了一年時間，就追趕上其他讀兩年的A段班同班同學，日籍班導師老師打算等疫情比較緩和帶她與部分同學去日本考察研習。

台南市長黃偉哲第一時間聽取消防隊員簡報搶救過程。（台南市政府）

台南市長黃偉哲晚間前往現場了解狀況後表示，中秋節剛過就發生不幸，令人非常遺憾，水火無情，民眾不可掉以輕心。

黃偉哲表示，初步研判火場屋內、門口堆置大批易燃物品造成燃燒，並阻斷逃生路線，屋內有一名行動不便年長者，阿公阿嬤（祖父母）在樓上，爸媽不在家，孫女跑上樓叫阿公阿嬤逃生，也受困火場，因此再次呼籲民眾不要在屋內堆置易燃物品。

台南市消防局指出，起火建築物沒有安裝住宅用火災警報器，正確安裝住警器能於火災發生時偵測到濃煙，並發出警報聲響提醒，人員可提早約30秒採取避難逃生行動。