高雄城中城大火致46死　女子欲藉點火讓男友難堪一審獲判無期徒刑

台灣高雄城中城大樓去年10月發生火災造成46死43傷，震撼全台。今年1月，高雄地檢署偵查終結，認定51歲疑犯黃格格因感情猜忌，心生怨恨，在酒後情緒失控欲藉點火滋事讓郭姓男友難堪，結果引發重大火災，害無辜生命死亡。黃被以刑法放火罪、殺人罪起訴，經逾半年審理，高雄地方法院周五（5日）上午一審宣判，依放火罪判黃無期徒刑，褫奪公權終身。可上訴。



去年10月14日凌晨，高雄市消防局接報指府北路的城中城失火，於是指派前金、鼓山及中華分隊出動救災，惟火勢相當猛烈，熊熊大火直衝雲霄，直到清晨4時多火勢才獲得控制，上午7時多才完全撲滅。這場持續4個多小時的災難最後造成46死43傷。

檢方調查發現，起火點是一樓的茶具行，由郭男2020年開始使用，平常就有群聚喝酒。案發當晚，郭與黃格格和另外兩名友人再次同場喝酒，期間黃不斷抱怨郭仍聯繫前女友，郭遂先行離去，兩名友人也在隨後離開。之後，黃獨自喝悶酒，眼見郭不讀不回訊息，她以為對方又去找前女友，為了令男方難堪，遂將未完全熄滅的淨香灰燼倒在梳化上後離開。

結果，處所凌晨2時52分冒出火光和濃煙，劉姓的士司機目擊後試圖找水撲滅，但火勢隨即蔓延。值得一提的是，火勢並沒有往上延燒，住在城中城高樓層的罹難者，大多是因為因為煙囪效應，吸入濃煙窒息死亡。

偵訊期間，黃格格否認傳訊息給郭男，且供詞反覆，拒絕測謊，行使緘默權。檢方認定黃蓄意引燃火源致造成嚴重傷亡的大火，以刑法放火燒毀現有人所在建築物、殺人罪提起公訴，並向法院建請處以極刑並依法宣告褫奪公權終身，以昭炯戒。而審理期間，黃格格仍一直否認有縱火的犯行，更無殺人的犯意，罹難者家屬對此不滿，多次持死者的遺像出庭，要求判黃死刑。