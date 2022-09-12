台「極樂老人院」中秋表演艷舞惹議　再有醫生力挺：增長者免疫力

台灣桃園一家老人院日前舉辦中秋晚會，被爆出找來性感火辣的年輕女舞者表演艷舞，因舞蹈動作火辣大膽，舞者甚至還讓長者摸胸，影片傳出後引發批評，涉事老人院「桃園榮譽國民之家」已經致歉。

繼有精神科醫生和藝人支持老人院找來女舞者表演艷舞，再有內科醫生表態支持該活動，表示若此舉令長者心情變好，不僅能刺激腦部血液循環，增加食慾及運動耐受度，也可有助漸進增加長者的免疫力。



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台北市立聯合醫院中興院區一般內科的專任主治醫師姜冠宇在11日（周日）發文表示，長期照護本身不應該被限制想像，試想如果地點是在大酒店，一位西裝筆挺又健康的老爺爺大方花錢買下這些表演，「你會罵他不像話嗎？所以今天（身體）功能差一點的、經濟背景差的，你就認為他們沒這權利嗎？」



姜冠宇認為，艷舞活動真正失職的地方是不夠平權，沒有顧及到婆婆也有看猛男跳舞、與猛男互動的權利。

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姜冠宇指，平常他去探訪老人院，這些長者都不太願意理會他，反應一天比一天遲鈍，也愈來愈懶得動，甚至懶得吞嚥，還有些人憂鬱交加、身心惡性循環，就算護理人員講再溫暖的話也一樣，令人不忍，「如果有甚麼事情讓老人心情好，刺激他們腦部血液循環，增加食慾和運動耐受度，也是漸進增加長者的免疫力」。

姜冠宇又稱，如果表演者注意感染控制措施，且活動細節沒有侵犯他人、觸犯法律或犯罪意圖，也沒有對身體造成危害，剩下的就只是我們自己加諸他人的道德觀感問題，何不當作是一個創意就好？反正曲終人散，一場表演而已。