疫情｜內地昨增1036宗本土個案　天津全市檢測　拉薩為防疫致歉

國家衛健委公布，內地昨日（17日）新增1036宗新冠肺炎本土個案。目前，內地有3865宗確診病例，累計報告248179宗確診病例，5226死亡。

昨日，拉薩市就疫情防控工作不足向公開致歉；天津市繼續在全市範圍開展核酸檢測，凡居住在天津的人員，在當時居住地保持原地相對靜止。



內地昨日新增106宗本土確診病例，其中包括貴州50宗，四川30宗，內蒙古6宗，西藏6宗，海南5宗，福建3宗，山東2宗，廣東2宗，廣西1宗，新疆1宗。另有48宗境外輸入病例。

同日新增930宗本土無症狀感染者，其中包括貴州662宗，四川82宗，西藏39宗，天津28宗，廣西28宗，新疆24宗，山東12宗，湖北12宗，甘肅9宗，海南6宗，雲南6宗，江西5宗，黑龍江4宗，內蒙古3宗，河南2宗，重慶2宗，陝西2宗，青海2宗，湖南1宗，廣東1宗。另有105宗境外輸入無症狀感染者。

2022年6月30日，人們在北京的檢測點排隊等候拭子測試。（GettyImages）

拉薩市就疫情防控工作不足公開致歉

拉薩市政府9月17日召開新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作第十一場新聞發布會。拉薩市委常委、常務副市長佔堆和拉薩市城關區委常委、常務副區長隋興國，分別代表拉薩市和拉薩市城關區，就疫情防控過程中存在的問題，向市民和因疫情滯留拉薩的人員公開道歉。

佔堆說，拉薩的疫情防控工作暴露出準備不足、能力不足、應對不足、執行不力的短板和弱項。對此，佔堆代表拉薩市政府，隋興國代表城關區政府，向市民以及因疫情滯留拉薩的人員表示深深的歉意，並表示將直面問題、改進不足，進一步優化防控措施、暢通民意訴求渠道，爭取盡快恢復正常生產生活秩序。

2022年9月10日，拉薩，派送月餅的電動三輪車行駛在小區內。（漢華易美視覺科技有限公司）

天津疫情處於快速發展期

天津市近4天來天津市累計報告本土感染者近百例。天津市發布通告稱，天津市本土疫情處於快速發展期，連續核酸篩查均檢出社會面感染者，社區傳播風險較高。為堅決阻斷疫情隱匿傳播，天津市17日繼續在全市範圍開展核酸檢測，凡居住在天津的人員，在當時居住地保持原地相對靜止，並按統一安排進行核酸檢測，不落一戶、不漏一人。