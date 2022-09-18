國產大飛機C919即將取證交付　已有28家客戶　累計訂單815架

9月15日在滬開幕的首屆世界設計之都大會上，中國工程院院士、C919大型客機系列型總設計師吳光輝透露，中國商飛已完成C919大飛機取證前的試飛任務，今年內將取得民用航空器適航證，並交付給首家客戶——中國東方航空。



官方媒體《人民日報》報道，C919大型客機是中國自行研製、具有自主知識產權的中短程商用幹線噴氣式飛機，於2017年5月5日成功首飛，2020年11月27日獲得首個型號檢查核准書。目前C919飛機已有28家客戶，累計訂單815架。

中國商飛在全球都有供應商，在國內很多城市有生產製造商，但所有的設計全部集中在上海。吳光輝表示，「民用飛機空氣動力學設計水平直接決定飛機的安全性、舒適性、經濟性、環保性，我們特別重視提升C919飛機的氣動力設計水平。」

他表示，傳統設計方法已經很難滿足大陸國產大飛機未來的目標，人工智慧突破科學計算邊界，可以助力大飛機新發展。C919大型客機空氣動力學的模擬仿真，需藉助千萬億次級的傳統超算，中國商飛聯合華為打造了工業級流體仿真大模型—「東方·御風」，大幅縮短研發周期，為大飛機插上「智能翅膀」。

傳統的氣動力設計通常採用空中試驗、計算等方式。C919飛機在研制過程中，設計了2萬多個翼型、2000多個機翼，最終選出7個兩輪機翼進行風洞實驗，並通過仿真模擬等技術手段大大縮短了研發周期。

中國商飛2008年在上海成立。吳光輝介紹，這十幾年中，中國商飛共研制了三款產品：ARJ21支線客機、C919大型客機以及CR929遠程寬體客機。ARJ21支線客機累計交付75架，累計訂單達616架，連通110個城市，開闢263條航線，安全運營逾16.5萬小時，運送超過530萬名旅客。CR929是遠程寬體客機，目前還在進行相關供應商的選擇。