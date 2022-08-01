中國商飛宣布國產大飛機C919完成取證試飛　交付運營將進入倒計時

中國商飛公司微信公眾號「大飛機」指，C919大型客機六架試飛機8月1日已圓滿完成全部試飛任務，完成取證試飛，標誌著C919適航取證工作正式收官。



官方媒體《人民日報》指，試飛是一款新研客機型號取證工作的重要組成部分，是表明飛機設計符合適航條款要求的重要方法之一。通過試飛驗證飛機的設計思想和技術路線，表明飛機的安全性和可靠性滿足適航規章要求。6架試飛機完成全部試飛任務，是C919大飛機項目研製取得的重要階段性勝利。

C919大型客機是中國按照國際民航規章自行研製、具有自主知識產權的大型噴氣式民用飛機，2015年11月完成總裝下線，2017年5月成功首飛，目前累計擁有28家客戶815架訂單。

7月24日，在C919大型客機六架試飛機圓滿完成全部試飛任務之際，微博知名航空博主「航空物語」發布中國商飛公司的6架C-919在試飛院同框進行「大象漫步」的宣傳片。

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此前據中國商飛公司「大飛機」微信號消息，7月19日，在C919大型客機六架試飛機圓滿完成全部試飛任務之際，C919大型客機試飛現場聯合指揮部閻良戰區在陝西渭南機場召開總結大會。

會議強調，C919六架試飛機完成全部試飛任務，標誌著C919取證工作正式進入收官階段，開始全力向取證衝鋒。這是在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下C919大型客機項目研製取得的至關重要的階段性勝利，是工信部、民航局、氣象局等國家有關部委，上海、陝西、甘肅、山東、江西、內蒙古等地方政府全力支持的結果，是中國商飛公司與航空工業試飛院等參研參試單位通力協作的結果，也是全體科技工作者五年多日夜拼搏、攻堅克難的結果。

會議宣讀了中國商飛公司黨委賀信，回顧總結了C919試飛歷程，試飛員、試飛工程師等有關代表進行了交流發言。工信部、財政部、民航局、試飛院有關負責同志，中國商飛公司黨委副書記、總經理趙越讓，黨委常委、紀委書記趙九方，黨委常委、副總經理、試飛現場聯合指揮部總指揮魏應彪，總部、所屬單位及C919項目團隊有關人員參加會議。

中國商飛公司官網信息顯示，C919大型客機是中國按照國際民航規章自行研製、具有自主知識產權的大型噴氣式民用飛機，座級158-168座，航程4075-5555公里。C919大型客機2015年11月完成總裝下線，2017年5月成功首飛，目前累計擁有28家客戶815架訂單。

自2019年起，6架C919在上海、閻良、東營、南昌等地進行飛行試驗，開展了一系列地面試驗和飛行試驗。2020年11月，C919獲型號檢查核准書（TIA），全面進入局方審定試飛階段。