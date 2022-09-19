青海常委李杰翔遭開除黨籍　中紀委：利用國有礦產資源搞政治交易

中央紀委國家監委對青海省委原常委，省人大常委會原黨組書記、副主任李杰翔嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。

經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予李杰翔開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；終止其黨的十九大代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。



通報指，李杰翔喪失理想信念，背棄初心使命，處心積慮搞政治投機，為謀求職務晉升結交政治掮客，利用國有礦產資源搞政治交易，對抗組織審查搞政治偽裝，求神拜佛搞迷信活動；無視中央八項規定精神，信奉庸俗的「酒桌文化」，肆意吃喝享樂，違規收受禮金。

同時，通報提到，李杰翔不按規定報告個人有關事項，在幹部選拔任用中為他人謀取利益；利用職權或者職務影響為親屬經營活動提供幫助；違規干預插手司法活動、市場經濟活動；道德敗壞；毫無紀法底線，既想當官又想發財，利用親友經商做掩護，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在工程承攬、項目開發等方面謀利，並非法收受巨額財物。

通報稱，李杰翔嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。

李杰翔是今年落馬的第17名中管幹部，也是十九大後青海落馬的第3名副省級幹部。此前，青海副省長、海西州委書記文國棟，省檢察院檢察長蒙永山，已分別於2020年9月、2021年6月被查。

青海省委常委李杰翔。（北京日報）

「青海虎」李杰翔內蒙古工作34年

公開資料顯示，李杰翔生於1964年3月，曾在內蒙古工作了34年。李杰翔仕途起源於包頭，早年在包頭師範專科學校中文專業學習，1985年7月畢業後選擇留校任職，1986年6月進入包頭市委辦公廳工作，後陸續擔任霍林郭勒市副市長，包頭市青山區副區長，包頭市石拐區委副書記、區長，石拐區委書記等職。

2003年11月，李杰翔改任包頭市土默特右旗旗委書記、旗人大常委會主任，時任包頭市委書記正是後來被查的邢云。 2007年11月，李杰翔躋身包頭市委常委行列，並繼續兼任土右旗旗委書記職務。

2010年9月，李杰翔改任包頭市委常委、副市長。次年8月，李杰翔調任通遼市委常委、副市長，2013年5月改任自治區發改委副主任，區能源開發局局長，明確是正廳級。

2015年4月，李杰翔出任呼和浩特市委副書記、代市長，2016年2月去代轉正，2017年1月起兼任和林格爾新區黨工委書記，時任呼市市委書記，正是此後被查的雲光中。

2017年5月，李杰翔晉升副部，成為內蒙古自治區黨委常委，兼任通遼市委書記。兩年後，2019年9月，李杰翔離開工作了35年的內蒙古，跨省出任青海省委常委、省政府常務副省長、黨組副書記。

2020年8月，青海木里煤田非法採礦事件被媒體曝光後，青海省成立調查組，李杰翔任調查組組長，並表示一旦發現違法違規行為將嚴查嚴辦。

今年1月，李杰翔當選為青海省人大常委會副主任，青海省政府黨組副書記一職由王衛東接任。被查前，李杰翔任青海省委常委，省人大常委會副主任、黨組書記。

李杰翔被立案審查調查一周前，還公開露面。「青海人大」微信公眾號顯示，3月31日，青海省十三屆人大常委會第三十一次會議在西寧舉行。省人大常委會副主任李杰翔及常委會委員共54人出席會議。李杰翔主持第一次全體會議和閉幕會議。