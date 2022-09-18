金融反腐｜今年落馬超70人：銀行系一日4人落馬　離職六年仍被查

據內地媒體《證券時報網》不完全統計，截至目前，今年金融系統落馬高官、高管已超 70 人，幾乎與去年一整年金融幹部落馬數量持平，銀行系成為反腐重點之一。

前（16）日，中國金融系統一日之間有4人落馬。



建設銀行原投資理財總監張龍離職五年仍被查

內地媒體《證券時報網》報道，前（16）日，中央紀委國家監委網站消息顯示，中國建設銀行原投資理財總監張龍涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委駐中國建設銀行紀檢監察組紀律審查和山東省平度市監委監察調查。

1998年，張龍加入建設銀行，歷任信貸管理委員會辦公室副主管、主管、風控管理委員會信貸審批辦公室主任、信貸審批部總經理等職。2004年12月至至2006年3月任建設銀行信貸審批部總經理，兼管理機制改革推進辦主任。2006年5月至2007年5月，張龍任建設銀行投資理財總監。

2007年至2009年，張龍任職內蒙古瑞豐礦業有限責任公司總經理，後任中寶睿信投資有限公司董事長。2014年1月，張龍成為建設銀行獨立非執行董事，於2017年4月辭任。

光大控股創業投資與新能源基金部總經理馬偉被查

安徽紀檢監察網同日通報，中國光大控股有限公司創業投資與新能源基金部董事總經理馬偉涉嫌嚴重違紀違法，目前正在接受中央紀委國家監委駐光大集團紀檢監察組紀律審查和合肥市監察委員會監察調查。

光大控股官網信息顯示，在加入光大控股前，馬偉曾任中國投資銀行鄭州分行國際業務部總經理、國家開發銀行河南省份行信貸處處長，具有逾20年從事商業銀行、國家政策性銀行、創業投資等金融業務經驗。馬偉持有中南財經大學投資係經濟學碩士學位，高級經濟師。馬偉具備國開行從業經歷。

馬偉於2001年8月作為董事、副總經理加入光大控股的全資子公司光大控股創業投資（深圳）有限公司，後成為該公司的總經理。2007年起擔任光大匯益偉業投資管理（北京）有限公司董事、總經理，負責直接投資業務。（光大控股）

國開證券原總裁侯紹澤離職六年仍被查

同日被查的還有國開證券原總裁侯紹澤，通報顯示，侯紹澤涉嫌嚴重違紀違法，目前正在接受中央紀委國家監委駐國家開發銀行紀檢監察組紀律審查和山東省濱州市監委監察調查。

侯紹澤1969年11月生，1990年11月加入中國共產黨，1997年8月參加工作。曾任中國人民銀行國際司幹部，威海市政府副市長，國家開發銀行國際金融局副局長，國開證券副總裁、總裁（正職級）。2016年1月辭職。

晶片高管華芯投資副總裁任凱被查

中央紀委國家監委駐國家開發銀行紀檢監察組、北京市紀委監委同日消息，國家開發銀行管理企業副總裁（副職級）任凱涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委駐國家開發銀行紀檢監察組紀律審查和北京市監委監察調查。

任凱1972年4月生，1993年12月加入中國共產黨，1995年7月進入國家開發銀行工作。2007年12月至2014年9月，國家開發銀行評審二局評審四處處長；2014年9月至2014年12月，華芯投資管理有限責任公司副總裁（正處級）；2014年12月至今，華芯投資管理有限責任公司副總裁（副職級）。