官媒談整治文娛領域亂象：將經紀機構和經紀人納入管理同樣必要

內地整治文娛領域亂象備受關注，對此官媒人民網周二（20日）發表評論文章，指台前的明星藝人無疑是規範的重點，但將台後的經紀機構和經紀人納入管理，同樣必要，「加強演藝經紀機構管理等不得慢不得」。



文章指，經紀機構、經紀人員是廣播電視和網絡視聽創作經營鏈條中的重要組成部分，必須樹立正確的是非觀、義利觀。然而一段時間以來，少數經紀機構一味追逐經濟利益，為博取眼球、獲得流量製作發布違法違規內容；一些經紀人員為了炒作，僱傭營銷號發布引發粉絲互撕、拉踩引戰等有害信息；個別MCN機構（網紅孵化服務中心）以虛假消費、帶頭打賞、應援集資等方式誘導粉絲消費等。廓清種種亂象、營造清朗氛圍，需要找准病灶、標本兼治。在此背景下，《網絡表演經紀機構管理辦法》、《廣播電視和網絡視聽領域經紀機構管理辦法》先後發布，釋放出加強監管的鮮明信號。

李易峰嫖妓消息獲證後，不少的廣告商立即刪去李易峰的代言。（微博）

文章續稱，作為與明星藝人關係最為密切的群體之一，經紀人員理應在治理偷稅漏稅、藝人行為違法失德、後援會亂像等頑症痼疾中發揮更大作用。經紀機構、經紀人員針對明星代言廣告頻頻翻車，應當依法對服務對象代言的廣告進行審核，不為內容違法的廣告合作提供經紀服務；針對偷稅漏稅屢禁不止，應當督促、提醒、協助服務對象依法納稅，自覺抵制以偷逃稅為目的或者可能導致偷逃稅的不規範簽約方式。而一旦發現服務對象存在違法違規行為，應當立即予以制止並向有關部門報告，「將職業責任、社會責任牢牢扛在肩上，相關從業者的職業發展道路才能越走越寬」。

文章進一步提到，偷稅漏稅、嫖娼吸毒等違法失德行為，影響的不僅是某些明星的職業生涯，更會傷害公眾對文娛行業的愛護和信任，污染社會風氣、動搖行業基石。正因如此，從嚴管理經紀機構、經紀人員和娛樂明星，是對行業發展的規範，更是對從業者的保護。對於這一點，不論是明星還是經紀人，都應該有清醒而深刻的認識。

最後該文指出，近年有關部門合力重拳治理文娛領域亂象，起到了正本清源、刮骨療毒的效果。未來，還需嚴格執行演出經紀人資格認證制度，為行業規範健康發展劃出界限、標出底線。