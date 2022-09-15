李易峰遭徹底封殺　個人工作室後援會微博被銷　「社死」超李雲迪

內地藝人李易峰涉嫖娼事件引發熱議，其微博個人帳號、工作室帳號「@壹峰信」及李易峰全球後援會官方帳號「@李易峰全球後援」於今日（15日）被註銷，李易峰個人抖音也被註銷，「社會性死亡」程度超越此前涉嫖娼的鋼琴家李雲迪。

按照《香港01》去年11月推出的「整治娛圈」系列分析稿件所劃分的標準，李易峰帳號被註銷，等同其在內地已被徹底封殺，是藝人遭爭議事件後「六種結局」中最為嚴重的。這種情形下藝人星途全毀，未來也幾乎不會再有翻身可能。



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李易峰因「多次嫖娼」遭北京警方行政拘留，為內地輿論場擲下震撼彈。其微博等帳號今天也宣告註銷，值得留意是，就連「後援會」帳號也受牽連，可見官方痛下決心要將其斬草除根。

2014年以來，中國演藝圈大多數藝人犯「政治問題」都不太好過。（01製圖）

近年來中國官方對「劣跡藝人」打擊力道明顯加大。事實上，過往並非每個明星做了一樣的事，都會得到封殺的結局。《香港01》「整治娛圈」系列分析稿件便指出，從2002年到2021年的20年間，藝人「犯錯」而受罰的事件，集中在後面9年（十八大以後）。

藝人犯錯的「問題類型」則對懲罰的程度有至關重要的影響，具體來說，「政治類」的懲罰最嚴重，自2015年以降，所有政治上出事的藝人，均被完全封殺。其次「違法違規類」，雖然不若政治類嚴重，大多數也落得「禁演出、下架作品」的遭遇，但在2020年及以前，不至於連微博都封掉。

違法違規被徹底封殺「第三人」 鄭爽吳亦凡齊名

直到2021年逃漏稅的鄭爽，是首個因「違法違規」被完全封殺的藝人。涉嫌強姦罪的吳亦凡是第二個，李易峰則是第三。在李易峰之前涉嫖娼被行拘的李雲迪，微博帳號仍如常運作至今。

值得一提是，至於只是捲入些不關己事的紛爭，又或是純粹道德上的爭議（例如感情出軌），嚴重性就相對低，從未有人落得完全封殺，甚至近年也有一些是完全沒受罰。但藝人因「道德爭議」而被禁演出或封殺作品的案例，近年也開始增多。

詳細的圖表選材標準及分類依據，見：整治娛圈・一｜劉曉慶范冰冰同人不同命？三波辣招後的娛圈新秩序，或下方圖輯「圖例及註解」：