李易峰嫖娼｜官媒：「塌房」藝人承擔巨額經濟賠償　才能以儆效尤

內地男星李易峰因多次嫖娼，遭北京警方行政拘留，事件轟動內地社會。各官媒接連發聲炮轟李易峰，人民網14日（周三）再發評論文章建議，藝人「塌房」（意指偶像形象坍塌）之後，除了道德譴責和行業懲戒，還應提高其違法成本，使其承擔巨額的經濟賠償，讓他們「輸不起」，才能更有效地以儆效尤。



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評論文章稱，演藝圈藝人接二連三口碑「翻車」，有其結構性成因。一方面，部分經紀公司藝人准入門檻低，一些產業鏈從業者為了迎合受眾口味，重流量輕藝德，甚至為某些品行不端的藝人「開綠燈」；另一方面，劣跡藝人違法後承擔的經濟成本太低，有人甚至憑藉之前高昂的代言費繼續奢侈的生活。

文章建議，品牌方、影視公司應與公眾建立「零容忍」共識，明確合同條款，提前算好「經濟賬」，對藝人違法失德加大索賠力度。除了避免自身受損，更能倒逼藝人愛惜羽毛，規範行為操守。只有給藝人套上「經濟枷鎖」，讓其「退無可退」，才能對藝人產生有力震懾，使其潔身自好，守公德，嚴私德，讓演藝圈更加風清氣正。

文章又建議，對於某些故意掩飾或縱容藝人不法行為的經紀公司，有關部門加強聯合懲戒，品牌方、影視公司加大索賠力度，全行業也應及時抵制，使其跟藝人「一損俱損」，難以翻身。