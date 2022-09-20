疫情｜義烏市密接者主動報告即獲獎5000元　網民直斥病態政策

近期，浙江義烏市無新增確診病例及無症狀感染者，但當局為了防控疫情，昨日（19日）公布新政策，只要當地市民主動報告，並被判定為新冠病例密切接觸者，即獲獎勵5000元（人民幣，下同）。



義烏市新冠肺炎疫情防控指揮部公布，有關人士在獲知7天內曾與新冠肺炎陽性感染者有接觸史後，須在15分鐘內致電96150或向鎮街指揮部主動報告，並在原地等候疫情防控人員處置，切勿外出和接觸他人。

經市疫情防控指揮部確認屬實，且當事人被判定為密切接觸者，即獲獎勵5000元。其他人員提供上述密接人員信息線索，經查證屬實，亦可獲獎5000元。同一密接人員信息僅獎勵第一名報告者，不重複獎勵。

然而，有關政策令大批網民不解，認為當地政府防疫過度，甚至有人提出面臨經濟困難的人士，可能會故意成為密接，反而為防疫帶來隱患。

網民睇法：

病態的政策，想出這個辦法的人有病得治



月薪不到5000的是不是知道該去幹什麼了



畸形的防疫政策，國內是不是有些防疫過度了 ？



成為密接獎勵五千，隔離花費上萬



拿納稅人的錢瞎搞



愈來愈離譜了，錢真是大風刮的



我舉報我自己



舉報揭發，這麼落後呢



會不會引起互相舉報



自己人打自己人 打的最狠



你怎麼證明我不是第一舉報人？

