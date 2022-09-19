「我們要上廁所！」四川達州市民傳被困轉運車內7小時　拍片抗議

有內地網民9月18日發布了一段影片，影片中一整車的穿著防護服的市民被困在隔離轉運車內，其中還有孩子和老人，不斷敲打著車窗、車頂，故意發出聲音，並喊著「我們要上廁所」。



錄影片的人說：「我們今天配合政府防疫工作，然後在車上困了七個小時了，大家要上廁所，現在把人關在車上不准我們下車，小朋友一直在鬧，老年人上廁所沒得辦法。把我們停在這裡一兩個小時，不管我們。」

也有網民抗議說：「早上5點被防疫工作人員催起來，要配合政府防疫工作去集中隔離，結果一直被困在車上7個多小時，不准下車，也不開車，車上也有老人和小孩，餓了沒吃的，想上廁所卻不讓下車，著實沒想到是這樣對待隔離人員的，起碼日常吃喝應該要照顧到吧。」

網民留言：

四川衛健委疫情通報指，9月18日0—24時，四川新增本土確診病例48例，新增本土無症狀感染者47例。

四川達州市自2022年9月7日6時起，解除通川區域社會面疫情管控。9月16日晚，達州市長嚴衛東主持召開市疫情應急指揮部會議稱，除部分高中風險區域和臨時管控區域外，達州主城區逐步有序恢復正常生產生活秩序，全市疫情防控工作取得階段性勝利，進入常態化疫情防控階段。