貴州大巴翻側27死　省應急管理廳：全面排查杜絕「三超一疲勞」

周日（18日）凌晨，貴州黔南州發生嚴重交通意外，一輛載有47人的涉疫人員隔離轉運大巴車在行駛期間翻側，事故造成27人遇難，20人受傷。

昨日（19日），省應急廳召開全省應急管理系統安全防範工作視頻會議，其中要求加強對涉疫人員交通轉運安全的監管，堅決杜絕「三超一疲勞」等交通違法行為。



會議強調，要深刻汲取近期省內外事故教訓，舉一反三、強化措施，統籌抓好疫情防控和安全生產各項工作，堅決防範和遏制各類生產安全事故，確保全省疫情防控各項工作安全平穩運行。

會議要求，要全面排查整治涉疫領域安全風險。加強對涉疫人員交通轉運安全的監管，嚴格落實轉運車輛安全檢查、司機證照和身體情況檢查，堅決杜絕「三超一疲勞」等交通違法行為。

貴州省應急廳召開全省應急管理系統安全防範工作視頻會議。（貴州省應急管理廳）

同時，組織對各類隔離觀察點、核酸檢測點、定點醫院、方艙醫院、社區衛生服務站、管控區域等涉疫場所開展全覆蓋安全隱患排查；深入細緻做好防疫物資企業安全管理和指導服務，加強「線上線下」安全監管執法檢查，堅決防止在組織緊急生產情況下發生事故。

此外，結合安全生產「打非治違」重點工作任務，全面摸排轄區內各類企業生產、經營、建設及停產停工等情況，針對當前生產經營活動特點，認真研判風險、壓緊壓實責任、強化管控措施，突出抓好重點行業領域和重點企業、重點場所、重點部位、重點環節安全隱患排查整治，精準實施有效管控。