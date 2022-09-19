貴陽大巴翻側｜居民涉疫到異地隔離　鄰居：未料一別就成了永別

貴州黔南州昨日（18日）凌晨發生嚴重交通意外，一輛載有47人的客車行駛期間翻側，事故造成27人遇難，20人受傷，大部分為貴陽雲巖區向陽大院轉運去荔波隔離的涉疫居民。

今日（19日），再有車禍目擊者還原事發經過，也有死傷者家屬發聲，講述事故後如何面對噩耗。



小區居民：一別就成了永別

9月17日晚8時許，幾輛大巴車停在貴陽市雲巖區向陽大院門口。小區住戶李輝（化名）在家中看到，部分被要求轉運隔離的小區居民登上計劃開往荔波縣的大巴，但他沒有想到的是，他和不少鄰居「一別就成了永別」。

事故發生後，李輝在社交平台上發布一張悼念圖片，並留言稱「看著他們一個個地上車，卻等不到他們回來了」。

李輝在社交平台上發布一張悼念圖片，並留言稱「看著他們一個個地上車，卻等不到他們回來了」。（微信公眾號＠請以通報為準）

住在向陽大院對面小區的顧芸，也看到當晚居民的等車場景。顧芸表示，自己與對面小區很多人相熟，「事發後我聽住在對面小區的朋友說，有幾個人的家屬聯繫不到了」。

網傳疑似事故車輛的道路監控截圖顯示，司機當時身穿全套隔離裝備。顧芸憶述，負責轉運的大巴的司機也穿上隔離服裝，「我們都從視頻上看到，司機穿的隔離服裝都很嚴密」。

載有47人的客車行駛期間翻側，事故造成27人遇難，20人受傷。（微博＠深藍財經）

六輛大巴車轉運涉疫隔離人員

事故發生在黔南州三都至荔波高速三都段。事發時，趙飛強（化名）「死黨」的妻子乘坐的車輛，正好尾隨肇事大巴車。他表示，被轉運的涉疫隔離人員，目的地應該是荔波縣冰雪世界某個酒店。

趙飛強稱，事發時有6輛大巴車負責轉運涉疫的隔離人員，肇事的「貴A75868」只是其中一輛，「我發小的愛人是在後邊一輛車上，事發後他們之前拍的車牌都發出來了。她住在貴州民族大學後門附近，那一片是自建房，不知道她是從家裏被拉走的，還是從工作單位被拉走的」。

車上乘客大部分為貴陽雲巖區向陽大院轉運去荔波隔離的涉疫居民。（微博＠深藍財經）

父母遇難，表弟異常平靜

18歲少女可可（化名），在本次事故中失去大姨和姨夫，遺下今年讀高三的表弟。

由於疫情原因，可可的表弟需要留在學校，她一直猶豫要不要將噩耗告知對方。但當可可嘗試與表弟溝通時，卻發現他已獲悉父母離世，「我小心翼翼地問他，有沒有好一點，他出奇的平靜，我覺得他是在硬撐，但我也沒有說破，我怕戳到他的痛處」。

在可可的印象中，大姨和姨夫從來不發脾氣，從來都是笑嘻嘻，很樸實也很善良。可可從小與表弟一起長大玩耍，「他真的非常懂事，出了這樣的事情，我真的很心痛」。

可可表示，家人正準備和表弟去奔喪，但他仍然需要等待辦理手續，「政府正在給他辦理手續，如果不讓他去見父母最後一面，會非常可惜。也會有大人一起去，但考慮疫情防控，只准三四個人去」。

可可表示，大姨和姨夫在車禍中雙雙遇難，表弟卻異常平靜。（微信公眾號＠請以通報為準）

親人一死一傷

住在貴州安順市的常英（化名），在這次車禍中亦有親人離世，叔叔家的兩個兒子一死一傷。她在社交平台上稱，「願三叔三嬸能夠過去這個坎，願天堂裏沒有疫情沒有車禍」。

常英表示，自己在社交平台上發布的信息都是真實，「我們家裏人現在還沒有去，也不知道受傷的弟弟情況怎麼樣，不管怎麼樣，還是要以官方發布的消息為準」。