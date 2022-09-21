直播｜中宣部舉行記者會　介紹十八大以來對台工作和兩岸關係發展

中共中央宣傳部周三（21日）上午10時舉行「中國這十年」系列主題新聞發布會，請中央台辦副主任陳元豐介紹中共十八大以來對台工作和兩岸關係發展情況，並回答記者提問。



陳元豐表示，過去十年對台工作取得了重要成果。十年中，兩岸政治交往取得歷史性突破。我們推動實現1949年以來兩岸領導人首次會晤、直接對話溝通，將兩岸交流互動提升到新高度，成為兩岸關係發展道路上一座新的里程碑。雙方兩岸事務主管部門在共同政治基礎上建立常態化聯繫溝通機制，兩部門負責人實現互訪、開通熱線。

十年中，兩岸對話協商形成新局面。我們堅持一個中國原則和「九二共識」，推進兩岸政黨黨際交流，與台灣有關政黨、團體和人士就兩岸關係與民族未來開展對話協商，達成多項共識並發表共同倡議，與台灣社會各界共同努力探索“兩制”台灣方案。

十年來，在大陸台胞逐步享受同等待遇和發展機遇。我們堅持以人民為中心的發展思想，踐行「兩岸一家親」的理念，以兩岸同胞福祉為依歸，推動兩岸關係和平發展、融合發展，完善促進兩岸交流合作、保障台灣同胞福祉的製度安排和政策措施，實行卡式台胞證，實現福建向金門供水，制發台灣居民居住證，逐步為台灣同胞在大陸學習、創業、就業、生活提供同等待遇，持續率先同台灣同胞分享大陸發展機遇。

十年來，兩岸貿易和台商對大陸投資顯著增長。 2011年兩岸貿易額為1600.3億美元，2021年兩岸貿易額增至3283.4億美元，十年間翻了一番。截至2011年，台商投資大陸項目累計85772個，到2021年底，台商投資大陸項目累計達124142個，十年間增長44.7%。大陸穩居台灣地區最大出口市場、最大貿易順差來源地、台商島外投資第一大目的地。

陳元豐稱過去十年對台工作取得了重要成果。（香港01直播截圖）

十年來，兩岸人員往來和各界交流持續擴大。我們團結廣大台灣同胞，排除「台獨」分裂勢力干擾阻撓，推動兩岸各領域交流合作和人員往來走深走實。舉辦海峽論壇、上海台北城市論壇、海峽青年論壇等一系列兩岸交流活動，保持了兩岸同胞交流合作的發展態勢。 2011年兩岸人員往來710萬人次，其中台胞來大陸526萬人次；2019年兩岸人員往來約900萬人次，其中台胞來大陸超過600萬人次。近3年受新冠肺炎疫情影響，線上交流成為兩岸同胞交流互動的主要形式，台灣各界實際參與人數和線上可及人數屢創新高。

十年來，反「獨」促統大勢不斷增強。我們堅定捍衛國家主權和領土完整，堅決反對「台獨」分裂和外部勢力干涉，有力維護台海和平穩定和中華民族根本利益。依法打擊「台獨」頑固分子，有力震懾「台獨」分裂勢力。妥善處理台灣對外交往問題，鞏固發展國際社會堅持一個中國原則的格局。

陳元豐指出，當前，在國內國際兩個大局都發生深刻複雜變化的時代背景下，推進祖國完全統一面臨著新的形勢。實現中華民族偉大復興進入不可逆轉的歷史進程。統一的時、勢、義始終在祖國大陸這一邊。新時代我們反對「台獨」分裂和外來干涉的力量更強，實現祖國統一的意志和決心更加堅定。任何勢力的阻撓破壞，都無法改變祖國統一的歷史大勢。