貪腐21年受賄逾7300萬　上海原副市長龔道安受賄罪成被判囚終身

上海市政府原副市長、市公安局原局長龔道安，在擔任職務期間，非法收受財物7343萬元（人民幣，下同）；他貪腐時間長達21年，直至落馬前仍受賄。去年9月，龔道安當庭認罪、悔罪。

今日（21日），河北省唐山市中級人民法院公開宣判，龔道安因受賄罪罪成，被判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，沒收個人全部財產；對其受賄犯罪所得及孳息依法予以追繳，上繳國庫。



上海原副市長、公安局原局長龔道安受賄罪成，被判處無期徒刑。（央視新聞）

經審理查明，1999年下半年至2020年7月，龔道安利用職務上的便利以及本人職權、地位形成的便利條件，為相關單位和個人在企業經營、工程承攬、案件辦理、職務提拔等方面提供幫助，非法收受相關人員財物，共計折合7343萬餘元。

唐山市中級人民法院認為，龔道安受賄數額特別巨大，為他人謀取職務提拔，利用職權插手案件辦理，依法應當從嚴懲處。他到案後如實供述罪行，主動交代辦案機關尚未掌握的部分受賄犯罪事實，認罪悔罪，贓款贓物已全部追繳，依法可從輕處罰，遂作出上述判決。

上海原副市長、公安局原局長龔道安受賄罪成，被判處無期徒刑。（央視新聞）

公開資料顯示，龔道安出生於1964年11月，湖南澧縣人，曾任湖北省咸寧市委常委、政法委書記、市公安局黨委書記、局長，公安部十二局副局長、局長等職。

2017年6月，龔道安出任上海市政府黨組成員，市公安局黨委書記、局長、督察長，上海公安學院院長。2018年1月，他當選上海市副市長；2020年8月，他落馬受查；2021年2月10日，中共中央紀委國家監委宣布開除其黨籍公職。