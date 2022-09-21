疫情｜內地昨增608宗本土個案　義烏市密接者主動報告即獎5000元

國家衛健委公布，內地昨日（19日）新增608宗新冠肺炎本土個案。目前，內地有3297宗確診病例，累計報告248644宗確診病例，累計5226宗死亡病例。

廣州荔灣、海珠、越秀區9月21日開展全區全員核酸檢測。



內地昨日新增123宗本土確診病例，其中包括貴州57宗，四川28宗，西藏13宗，黑龍江9宗，雲南5宗，天津3宗，廣東3宗，海南2宗，浙江1宗，山東1宗，河南1宗。

同日新增485宗本土無症狀感染者，其中包括西藏155宗，貴州131宗，黑龍江102宗，四川27宗，新疆11宗，廣西10宗，湖北9宗，天津8宗，河南8宗，甘肅5宗，青海5宗，寧夏4宗，山東2宗，廣東2宗，雲南2宗，河北1宗，浙江1宗，江西1宗，陝西1宗。另有96宗境外輸入無症狀感染者。

2022年9月10日，拉薩，派送月餅的電動三輪車行駛在小區內。（漢華易美視覺科技有限公司）

廣州荔灣、海珠、越秀區：9月21日開展全區全員核酸檢測

廣州市荔灣區、海珠區、越秀區疫情防控指揮部辦公室發布通告，定於2022年9月21日上午10時起在全區範圍內啟動全員核酸檢測。如不按規定參加此次核酸檢測造成相應後果的，將承擔法律責任。

義烏市密接者主動報告即獲獎5000元 網民直斥病態政策

近期，浙江義烏市無新增確診病例及無症狀感染者，但當局為了防控疫情，昨日（19日）公布新政策，只要當地市民主動報告，並被判定為新冠病例密切接觸者，即獲獎勵5000元（人民幣，下同）。

義烏市新冠肺炎疫情防控指揮部公布，有關人士在獲知7天內曾與新冠肺炎陽性感染者有接觸史後，須在15分鐘內致電96150或向鎮街指揮部主動報告，並在原地等候疫情防控人員處置，切勿外出和接觸他人。

經市疫情防控指揮部確認屬實，且當事人被判定為密切接觸者，即獲獎勵5000元。其他人員提供上述密接人員信息線索，經查證屬實，亦可獲獎5000元。同一密接人員信息僅獎勵第一名報告者，不重複獎勵。