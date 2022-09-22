唐山打人案明宣判　今首次公開28名被告姓名及所涉罪行

6月10日晚間發生的唐山燒烤店惡意傷人事件引起全國震怒，「唐山燒烤店打人案」，8月26日，檢察機關依法起訴陳繼志等28人，認定本次唐山燒烤店打人案涉嫌尋釁滋事犯罪。唐山打人案於9月13日開審，審理數日。將於9月23日上午公開宣判，今（22日）晚間28名被告姓名公開。



《大皖新聞》22日報道，廊坊市廣陽區人民法院於9月19日在該院公告欄張貼了一張公告，稱將於9月23日上午9時30分，公開宣判陳繼志等人犯尋釁滋事、非法拘禁、聚眾鬥毆、故意傷害、開設賭場、搶劫、掩飾、隱瞞犯罪所得、幫助信息網絡犯罪活動及刑事附帶民事訴訟一案。

據了解，6月10日燒烤店發生打人事件後，6月11日陳繼志等9名涉案疑犯被逮捕歸案，但檢察機關主犯陳繼志背後的徹查背後的組織，共起訴28人。

廣陽區法院定於2022年9月23日9時30分在該院第一審判庭依法公開宣判陳繼志、王曉磊、王健、劉飛、李紅瑞、王旭、高波、孫健文、劉斌、陳曉亮、李鑫、沈小俊、王繼偉、陳林川、寇鐘元、雷國明、馬建勇、劉濤、孫曉坤、高杰、鄭春月、王磊、侯程亮、高森、范建松、張偉、么新宇等人。

被告因犯尋釁滋事、非法拘禁、聚眾鬥毆、故意傷害、開設賭場、搶劫、掩飾、隱瞞犯罪所得、幫助信息網絡犯罪活動及刑事附帶民事訴訟一案。特此公告。落款時間為9月19日。

此前，9月13日，網傳消息顯示，「唐山打人案」於9月13日9時在河北省廊坊市廣陽區人民法院第一審判庭公開審理。當天傍晚，河北省廊坊市廣陽區人民法院工作人員證實，該案件確實已於當天在院裏開庭。

央視曾在8月公開主犯陳繼志被警方訊問畫面，並採訪受害者王某某詳述案件經過。許多網民批評陳繼志等人手段兇殘要求嚴懲。但因為被害者被判決的傷勢屬輕傷，有法律分析指出，重判有其難度。

主犯陳繼志被警方訊問畫面首度公開。（影片截圖）

此前北師大刑事法律科學研究院彭新林教授曾撰文稱，如果被害人及其同伴屬於輕傷，以尋釁滋事罪進行處罰；如果被害人及其同伴的傷情程度經鑑定達到重傷害以上，按照刑法，同時符合尋釁滋事罪和故意傷害罪等罪行的構成要件，要依照處罰較重的犯罪定罪處罰，以故意傷害罪定罪處罰，因為犯故意傷害罪重傷可以判處三年以上十年以下有期徒刑，尋釁滋事罪一般情況下判處五年以下有期徒刑。

彭新林教授認為，這起案件屬於涉及到多人參與的共同犯罪，而且是在公共場合，多名男子暴力毆打被害人，有的用啤酒瓶進行襲擊，情節非常惡劣，如果最後傷情鑑定為輕傷，可依法以尋釁滋事罪定罪處五年以下有期徒刑、拘役或管制。