孫力軍政治團夥、前江蘇政法委書記王立科　受賄4.4億一審判死緩

江蘇省委前常委、政法委書記王立科一審被判死緩兩年，王立科受賄金額高達4.4億餘元人民幣，官方認定他是公安部前副部長孫力軍「政治團夥」7名成員之一，其中5人已經近兩日被宣判。



吉林省長春市中級人民法院22日宣判王立科受賄、行賄、包庇、縱容黑社會性質組織和僞造身份證件的案件。判決指出被告在1993年至2020年受賄4.4億多元，被判死刑，緩期兩年執行，剝奪政治權利終身，沒收個人全部財產，在緩刑期滿依法減為無期徒刑後，終身監禁，不得減刑、假釋。



判決稱，王立科為謀求本人及他人職務晉升等不正當利益，先後多次向公安部前副部長孫力軍等人行賄共計9731萬餘元。

王立科一審被判死緩兩年。（微博@tongyinpinghaiziwang）

周三（21日）上午，三名同樣被指是公安部原副部長孫力軍「政治團夥」的成員。其中，上海市原副市長、市公安局原局長龔道安，被判無期徒刑；山西省原副省長、省公安廳原廳長劉新雲及重慶市原副市長、市公安局原局長鄧恢林，分別被判有期徒刑14年和15年。

22日吉林省長春市中級人民法院宣判，孫力軍「政治團夥」另一成員、前司法部長傅政華因受賄罪被判處死刑，緩期2年執行，剝奪政治權利終身，並沒收個人全部財產。與王立科相同，傅政華在死緩2年期滿後則終身監禁，不得假釋。

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據了解，孫力軍所謂「政治團夥」一共7名「政法虎」，加上王立科在內，已有五人被宣判。孫力軍的案件未宣判外，國安部前黨委委員劉彥平則有待起訴。