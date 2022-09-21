深圳人口密度「逼過香港」？每平方公里超7000人　排內地榜首

最新統計結果顯示，內地有21個城市的市域人口密度超過1000人/平方公里，其中深圳以超過7000人/平方公里（即人均土地面積低於143平方米）位列第一。

從前十名來看，廣東省佔了6個城市，除了汕頭之外的5個城市均位於珠三角地區。有專家表示，珠三角地域空間小，是全國人口密度最高的城市群，目前珠三角大城市之間基本是無縫對接的。

值得注意是，按照香港2022年中人口數據（729.16萬人）及陸地面積計算，本港人口密度為6590人/平方公里（人均土地面積約為152平方米），低於深圳市域人口密度。



深圳的市域人口密度以超過7000人/平方公里位列全國第一。（視覺中國）

據《第一財經》報道，市域人口密度最高的10個城市分別是深圳、東莞、上海、廈門、佛山、廣州、中山、汕頭、鄭州和無錫。其中前8個城市的人口密度超過了2000人/平方公里。

其中，深圳作為四大一線城市之一，本土面積為1997平方公里，縱使加入深汕合作區之後，面積達到了2465平方公里，但仍是目前超大城市和特大城市中市域面積最小的。

不過，僅看深圳本土地區（不含深汕合作區），人口密度已高達8821人/平方公里，是第二名東莞的兩倍多。值得注意的是，深圳本土地區還有一大部分是山體，即是深圳的城區實際人口密度已經突破1萬人每平方公里的大關。本土可供開發的土地空間已經基本飽和。

深圳的落戶門檻正提高。（視覺中國）

第七次全國人口普查數據顯示，2020年深圳常住人口達到1756萬，較2010年新增了714萬，新增人口居全國第一。在大量人口流入之下，深圳目前的承載力也逐漸趨於飽和，特別是住房、教育、醫療的短板較為明顯，深圳的公共設施面臨非常大的壓力。在這種情況下，深圳的落戶門檻也在提高。

2021年5月25日，深圳市司法局官網發布了深圳市發展和改革委員會關於《深圳市戶籍遷入若干規定(徵求意見稿)》，其中提高了對學歷型人才落戶的底線，將核准類學歷型人才的底線要求調整為全日製本科，技術型人才底線要求調整為「中級職稱+全日制大專」，技能型人才的底線要求調整為技師。

值得注意的是，前10名當中有5個城市位於珠三角地區。廣東省體改研究會執行會長彭澎分析指，改革開放後，珠江三角洲依靠毗鄰港澳的獨特地理位置，利用土地、勞動力資源的低成本優勢，吸引了港澳台製造業的大規模轉移，經濟率先崛起。「珠三角對外開放早，吸引的資金多，對崗位的需求也大，珠三角的外來人口呈現幾何式、跳躍式增長。」

東莞的市域人口密度排全國第二。（視覺中國）

報道還指出，市域人口密度是按照建制市範圍內的總面積來計算的。由於部分城市下轄的縣域比較多，或者山區、河湖的佔比較大（如北京、杭州），因此這也影響了市域的人口密度，如果只計算主城區的人口密度，則主要城市之間的差距比較小。

市域人口密度超過1000人/平方公里的城市還包括：武漢、蘇州、成都、南京、珠海、嘉興、北京、西安、常州、天津、揭陽。