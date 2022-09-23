稱為滿足煙火氣的需要　上海修例規定不再全面禁止「路邊攤」

周四（22日），上海修訂通過新版《上海市市容環境衛生管理條例》，當中規定12月1日起不再全面禁止路邊攤經營。



上海修訂通過新版《上海市市容環境衛生管理條例》，當中規定12月1日起不再全面禁止路邊攤經營。（新華社）

對於修訂新《條例》，上海市人大常委會法工委主任閻銳介紹，市容環境衛生是展示經濟社會發展成就和城市治理水平的重要窗口，也是城市軟實力和市民文明程度的直觀體現。新版《條例》對於禁止性規範，要求合理平衡禁止範圍，避免簡單化「一禁了之」。

閻銳指出，對設攤經營、佔道經營，以前也是全面禁止，新規則在規定不得擅自佔用道路、橋樑等公共場所設攤兜售的同時，明確區和鄉鎮政府可以劃定一定的公共區域用於從事設攤經營、銷售自產農副產品等經營活動，較好地平衡了市容管理需要與民生需求。

另外，上海市綠化市容局相關負責人表示，對於設攤經營，總體要在面上可控、點上疏導，該堵的要堵，避免無序設攤回潮，同時也要在適當位置滿足城市煙火氣的需要，探索利用公共區域有序發展夜間經濟、體驗經濟等。

值得注意的是，話題「上海不再全面禁止路邊攤」一度登上微博熱搜榜首，不少網民都表示支持。有網民指，「太好了，好懷念以前夜市的人間煙火氣」、「支持，人活著就要有人氣」、「2020年下半年就鼓勵過地攤經濟，不知道後來如何了，其實人間煙火才有人間味道了」。