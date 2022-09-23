唐山打人｜律師：主犯陳繼志庭審時痛哭流涕　稱對不起國家、唐山

「唐山燒烤店打人案」周五（23日）上午於廊坊市廣陽區人民法院公開宣判，主犯陳繼志獲刑24年。隨著判決出爐，一些庭審期間發生的細節亦流出。據受害方律師透露，陳繼志在庭審中曾痛哭流涕。



案件周五上午9時30分公開宣判。（大河報）

案件於9月13日開審，審理數日。據受害人的律師、北京正公律師事務所主任崔家國透露，在上周的庭審中，陳繼志在最後陳詞期間一度痛哭流涕，並稱對不起國家，對不起唐山。

周五上午9時30分，廣陽區法院在該院第一審判庭就案件依法公開宣判，崔家國律師稱，庭審中，28名被告全部到庭，宣判結束時情緒較為平靜。

網民點睇：

鱷魚的眼淚

不是最應該對不起受害人嗎？可見真是一點無悔意

現在知道哭了……受害人哭了多少次？

哭要有用的話，還要法律做什麼

他的痛哭是因為害怕坐牢，不是真心悔過，不值得同情

只覺得給唐山丟人了，沒覺得自己做錯了是嗎？不重要了。你只要不出來，最好死在監獄裡就是對社會最大的貢獻，否則你還浪費監獄裡的飯。



據早前報道，法院審理查明，2022年6月10日2時40分許，被告陳繼志、馬雲齊、劉斌、陳曉亮、李鑫、沈小俊及李紅瑞、劉某、姜某萍在河北省唐山市路北區機場路某燒烤店吃飯時，陳繼志到正在店內用餐的被害人王某某、李某、遠某、劉某某桌旁，對王某某騷擾遭拒後毆打王某某，王某某與李某進行反抗。陳繼志、馬雲齊、劉斌、陳曉亮、李鑫分別在燒烤店內、店外便道及店旁小胡同內，對王某某、李某、遠某、劉某某持椅子、酒瓶擊打或拳打腳踢，沈小俊在燒烤店及旁邊小胡同內威脅遠某不得報警。經鑑定，王某某、劉某某的損傷程度構成輕傷二級；李某、遠某的損傷程度構成輕微傷。

另查明，2012年以來，被告陳繼志等人還長期糾集在一起，在唐山市等地以暴力、威脅等手段，實施非法拘禁、聚眾鬥毆、故意傷害、開設賭場、搶劫、掩飾、隱瞞犯罪所得、幫助信息網絡犯罪活動等違法犯罪活動，逐漸形成了以陳繼志為糾集者，王曉磊等7名被告為成員的惡勢力組織。該惡勢力組織為非作惡，欺壓百姓，破壞當地經濟、社會生活秩序，造成惡劣的社會影響。

最終，法院判決，被告陳繼志犯尋釁滋事罪、搶劫罪、聚眾鬥毆罪、開設賭場罪、非法拘禁罪、故意傷害罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪、幫助信息網絡犯罪活動罪，數罪併罰，決定執行有期徒刑24年，並處罰金32萬元（人民幣．下同）；對其餘27名被告人依法判處6個月至11年有期徒刑不等的刑罰，另對其中19名被告並處罰金3000元至13.5萬元不等。陳繼志等6名被告對尋釁滋事罪4名被害人的醫藥費、護理費、誤工費、伙食補助費、營養費、交通費等各項損失承擔相應的賠償責任。