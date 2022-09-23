唐山打人｜案件一審宣判：主犯獲刑24年　其餘27被告判半年至11年

6月10日晚間發生的唐山燒烤店惡意傷人事件引起全國震怒，6月11日陳繼志等9名涉案疑犯被逮捕歸案。8月26日，檢察機關依法起訴陳繼志等28人，認定本次唐山燒烤店打人案涉嫌尋釁滋事犯罪。



周五（23日）上午，該起惡勢力組織違法犯罪案於廊坊市廣陽區人民法院公開宣判，主犯陳繼志數罪併罰，決定執行有期徒刑24年，另27名被告則獲刑6個月至11年不等。



廣陽區法院於上午9時30分在該院第一審判庭依法公開宣判陳繼志、王曉磊、王健、劉飛、李紅瑞、王旭、高波、孫健文、馬雲齊、劉斌、陳曉亮、李鑫、沈小俊、王繼偉、陳林川、寇鍾元、雷國明、馬建勇、劉濤、孫曉坤、高傑、鄭春月、王磊、侯程亮、高森、范建松、張偉、麼新宇犯尋釁滋事、非法拘禁、聚眾鬥毆、故意傷害、開設賭場、搶劫、掩飾、隱瞞犯罪所得、幫助信息網絡犯罪活動及刑事附帶民事訴訟一案。

法院審理查明，2022年6月10日2時40分許，被告陳繼志、馬雲齊、劉斌、陳曉亮、李鑫、沈小俊及李紅瑞、劉某、姜某萍在河北省唐山市路北區機場路某燒烤店吃飯時，陳繼志到正在店內用餐的被害人王某某、李某、遠某、劉某某桌旁，對王某某騷擾遭拒後毆打王某某，王某某與李某進行反抗。陳繼志、馬雲齊、劉斌、陳曉亮、李鑫分別在燒烤店內、店外便道及店旁小胡同內，對王某某、李某、遠某、劉某某持椅子、酒瓶擊打或拳打腳踢，沈小俊在燒烤店及旁邊小胡同內威脅遠某不得報警。經鑑定，王某某、劉某某的損傷程度構成輕傷二級；李某、遠某的損傷程度構成輕微傷。

另查明，2012年以來，被告陳繼志等人還長期糾集在一起，在唐山市等地以暴力、威脅等手段，實施非法拘禁、聚眾鬥毆、故意傷害、開設賭場、搶劫、掩飾、隱瞞犯罪所得、幫助信息網絡犯罪活動等違法犯罪活動，逐漸形成了以陳繼志為糾集者，王曉磊等7名被告為成員的惡勢力組織。該惡勢力組織為非作惡，欺壓百姓，破壞當地經濟、社會生活秩序，造成惡劣的社會影響。

最終，法院判決，被告陳繼志犯尋釁滋事罪、搶劫罪、聚眾鬥毆罪、開設賭場罪、非法拘禁罪、故意傷害罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪、幫助信息網絡犯罪活動罪，數罪併罰，決定執行有期徒刑24年，並處罰金32萬元（人民幣．下同）；對其餘27名被告人依法判處6個月至11年有期徒刑不等的刑罰，另對其中19名被告並處罰金3000元至13.5萬元不等。陳繼志等6名被告對尋釁滋事罪4名被害人的醫藥費、護理費、誤工費、伙食補助費、營養費、交通費等各項損失承擔相應的賠償責任。

受害人還原事件經過：

6月10日凌晨2時40分，受害人王某某與另外3名同事相約到河北唐山市路北區某燒烤店用餐，陳繼志等人與4名外省人員因密謀實施賭博違法犯罪，到該店聚餐飲酒。期間，陳繼志上前並騷擾王某某，王某某稱自己不讓陳繼志摸，陳繼志就給了她一耳光。

閉路電視畫面顯示，在遭到拒絕與斥責後，陳繼志等人對4名受害人拳打腳踢並使用椅子、酒瓶擊打，又將及害人拖到燒烤店外繼續毆打。

隨後，受害人跑到燒烤店旁的小巷，由於是閉路電視的盲區，網傳受害人曾遭性侵、從高處被扔下、被汽車碾壓等。王某某表示，當時有好幾個人毆打她們，打完後更強調不許報警，不許找人，至於網傳的被汽車碾壓、被性侵等則是謠言。

4名受害人由救護車送院救治。其中，兩名輕傷的受害人經醫院檢查無需留院治療，自行離開；兩名傷情較重的受害人住院治療。6月11日，河北、江蘇兩地警方先後將陳繼志等9名涉案疑犯拘捕歸案。陳繼志被警方拘捕歸案後，並承認自己打人。

7月1日傷勢較嚴重的兩名受害者也出院。經司法部司法鑑定科學研究院法醫鑑定，受害人王某某、劉某某為輕傷二級，李某、遠某為輕微傷。

8月11日，陳繼志等涉嫌惡勢力組織違法犯罪案件偵查終結，移送廊坊市廣陽區人民檢察院審查起訴。

8月26日，檢察機關依法起訴陳繼志等28人，認定本次唐山燒烤店打人案涉嫌尋釁滋事犯罪。8月29日，《央視》獨家披露了唐山打人案中多個細節，並首次公開本案主犯陳繼志被訊問的畫面。

「保護傘」被質疑 8名公職人員被留置

目前，河北省紀委監委就唐山打人事件，對15名相關人員立案調查，其中8名公職人員採取留置措施，初步查出違紀違法及涉嫌濫用職權、徇私枉法、行賄、受賄等犯罪問題。

河北省公安廳副廳長史貴中指出，本案暴露出一些地方公安機關在警務工作機制、執法辦案水平、民警教育管理等方面存在的短板，教訓十分深刻，值得認真反思。對於公安機關內部極少數害群之馬，河北省公安廳將會同紀檢監察機關堅決予以查處，絕不姑息。

唐山打人｜河北紀委監委嚴查保護傘 15人被查涉濫用職權徇私枉法

河北展開「百日行動」掃黑

唐山打人事件發生後，當地黑惡問題引發外界關注。檢察機關稱，2012年以來，陳繼志等人長期在唐山市等地涉嫌以暴力、威脅等手段，實施非法拘禁、聚眾鬥毆、故意傷害、開設賭場，逐漸形成以陳繼志為首的惡勢力組織。

廊坊市廣陽區人民檢察院副檢察長李春蕾指出，根據《反有組織犯罪法》以及「兩高兩部」關於辦理黑惡勢力案件指導意見的相關規定，將陳繼志等28人認定為惡勢力組織。

事件發生後，河北省公安廳宣布開展夏季治安打擊整治「百日行動」。9月1日宣布，「百日行動」以來，全省公安機關共破獲2.7萬宗刑事案件，抓獲各類違法疑犯2.76萬人。

省公安廳表示，按照公安部統一部署，公安廳組織對人民群眾反映強烈、社會影響惡劣的黑惡痞、盜搶騙案件發起集群戰役，共打掉838個犯罪團夥，拘捕涉案人員1.6萬人，收繳3.67公斤毒品，查凍結逾人民幣8.76億元涉案資金。