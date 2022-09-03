台灣竹聯幫成員涉柬埔寨「賣豬仔」獲利5000萬　9人被起訴

撰文：許祺安
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柬埔寨求職詐騙頻傳，在台灣，曾於黑社會電影《角頭》擔任客串臨時演員的竹聯幫成員李振豪、金主黃炫逢及幫派分子林晉宇等人，涉嫌在網絡高薪誘騙台人赴柬，實則賣「豬仔」行人口販運。
台北地檢署今（2日）依刑法買賣人口罪及妨害自由、加重詐欺、組織犯罪等罪起訴李、黃、林男等共9人，並另案向上溯源追緝背後人蛇集團。

台灣《聯合報》報道，李振豪原出沒於北市中山區，平日以經營中山區酒店為業，但近年酒店生意受疫情重創，他見旗下小弟從事賣豬仔人收入頗豐於是加入，前後以從事博弈荷官、人頭貸款、AV男優等工作為由，共誘騙88名台人赴柬，獲利逾5000萬元。

檢方查出，李男與林男分屬兩大集團誘騙台人赴柬，每人賣給柬國當地詐騙集團，可獲17000至18000美元報酬，經檢警調兩波偵辦行動後，已救回22人返台，但仍有多人至今下落不明。

今年五月開始，台刑事局、台北地檢署、調查局等單位，在全台聯手展開數次搜索，並收押多名涉嫌誘騙台人前往東南亞的黑幫份子。（台灣內政部提供）

曾有被救回的被害人表示，當初經朋友介紹，以5萬元月薪前往柬埔寨從事文書打字工作，不料一下飛機就被帶到柬埔寨西港某社區，被告知其實是要做做愛情詐騙，每天上班就是在網路上跟客人搞曖昧，等到「有感情」了，再交給較會騙錢的主管接手，期間若表現不好就會電擊凌虐，或關在不見天日的小房間內不給飯吃。

起訴指出，李男、林男等9人，罔顧人命，侵害人權甚鉅，且犯罪手法係高度組織分工下的跨國跨境詐欺、人口販運犯罪，為聯合國公約明定應打擊的跨國有組織犯罪，重創台灣國際形象，國際間均認應受嚴重制裁，檢察官因此建請法院，在裁量刑度時，應考慮震懾此罪的必要性，對涉案人量處適當刑責。

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