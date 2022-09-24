接種科興患肺結節？　內媒闢謠：兩者無關，莫讓謠言干擾抗疫大局

內地近日傳出「打科興新冠疫苗後出現肺結節」，引起民眾不安。內媒《經濟日報》周五（23日）報道指，從免疫原理看，滅活疫苗與肺結節風險沒有關聯，「疫苗仍然是抗擊疫情的重要工具，要鼓勵沒有疫苗接種禁忌的民眾自願接種。」



據國家衛健委通報，截至9月23日，內地累計報告接種新冠疫苗超過34億劑次。（新華社）

報道稱，肺結節病因多樣，主要分為病毒、細菌、支原體、真菌等病原體感染導致的結節，和塵肺、腫瘤性肺結節等非感染性結節。科興新冠疫苗屬於滅活疫苗，是一種非常成熟的疫苗技術路線，在製備過程中已經將病毒處理致「死」失去繁殖、感染能力，不會感染肺組織產生結節。

報道指，中國疫苗的上市接種，有嚴格的研發和臨床試驗程序，安全性有足夠保障。科興新冠疫苗早已通過國家藥品監督管理局和世界衛生組織的評估批准，在國內外大量上市使用，已經積累了許多觀測數據。在疫苗相關不良反應事件中，從未提及肺結節風險。「不接種疫苗，每年仍會有相當比例的人群會檢測出肺結節。」

報道續指，肺結節檢出量增加與國產儀器進步有關，正常人群肺結節的檢出率介乎20%-40%左右，「高的可能達到70%」；肺結節通常由胸部CT檢出，近十幾年來，國產品牌CT逐漸崛起，CT保有量的增加，讓更多人的體檢項目中加入了以往沒有的CT檢查；而越來越多的醫院有了更高分辨率的CT機，能查出以前看不到的微小肺結節。

《經濟日報》報道指，從免疫原理看，滅活疫苗與肺結節風險沒有關聯。（新華社）

報道強調，肺結節實質上只是肺部的影像陰影，並未對性質進行認定。絕大部分的肺結節不需要治療，只需要聽醫囑定期復查即可。

報道稱，新冠疫情仍處於全球大流行階段，雖然由於新冠毒株的不斷變異，國內外各類新冠疫苗的有效率均出現下降，但境內外各地的實際臨床數據表明，接種新冠疫苗仍然可以大幅度降低人群感染病毒後的重症率和死亡率，為人們提供健康防護。

據早前報道，今年5月內地有多人控訴，接種新冠疫苗後患上白血病（血癌），本港政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌向《香港01》表示，「沒有證據」顯示新冠疫苗會引致白血病，兩者「沒有關聯」。