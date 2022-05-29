內地多人控打完疫苗患血癌　官方稱待判斷　許樹昌答01：兩者無關

微博近日傳出一封稱是來自「30省份患者」的公開信，信中稱他們在打完新冠疫苗後患上白血病（血癌），引發熱議並登上微博熱搜。中疾控回應指，疫苗異常反應須從六方面開展專業判斷。

本港政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌向《香港01》表示，「沒有證據」顯示新冠疫苗會引致白血病，兩者「沒有關聯」。



根據網傳的這封公開信，這些患者在接種疫苗後，出現發燒、盜汗、咳嗽、頭痛、嘔吐、乏力、腹瀉、呼吸困難等症狀，後經醫院檢查，都患上急性白血病，年齡介乎3至70歲，分布於一二線城市、縣城和農村，從事各行各業。

而他們接種的疫苗以科興為主，還包括北京生物、武漢生物、智飛生物、長春生物等。多數人是接種兩針後出現症狀，但也有一針或三針的。大多數發病是在接種幾日後。疾病類型主要是急性淋巴性白血病及急性骨髓性白血病。

政府專家顧問、中大教授許樹昌認為，接種新冠疫苗與罹患白血病「沒有關聯」。（資料圖片／歐嘉樂攝）

公開信稱，這些患者接種疫苗前身體健康，沒有家族遺傳病史，周邊不存在污染，也沒有從事過放射性工作。當中多人在接種前體檢、獻血，身體各項指標良好。接種後，他們患上白血病，當中有人還患了惡性腫瘤性貧血、血小板減少、淋巴結腫大等病症，大多數人治療效果不佳。他們還要承受數萬乃至上百萬的醫療費用。不過，各地疾控專家出具的鑑定結果均指相關疾病是耦合現象。

公開信還提到國外類似個案，例如「韓國前總統全斗煥去世，生前接種輝瑞疫苗後患白血病」、美國、加拿大等地類似個案，並援引央視「CCTV-2」去年報道《韓出現多起疑似接種疫苗後患白血病案例》，及部分學者論文提到疫苗引發白血病問題。他們提到，有一種解釋認為，新冠疫苗中的刺突蛋白會刺激血液，分泌急性幼粒細胞，形成急性淋巴性白血病，「我們就像是一群試驗小白鼠」。

公開信全文：



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公開信稱，就醫過程中遇到很多類似個案，很多都是接種疫苗後確診，指這一群體在各大醫院暴增。目前，幾個群組的病友有幾百人，加上微博和籌款等平台的求助，「保守估算應在萬人以上」。

公開信又提到，他們曾到各級政府乃至北京上訪，但不獲理會，地方政府甚至粗暴對待、視作維穩打壓對象。今年3月，國家衛健委向地方下發文件，要求關注部分自訴接種新冠疫苗後罹患白血病人員近期重點動向，指他們「有下一步組織集體活動的可能」。他們求助記者和律師，記者說關於疫苗副作用的不能報道，律師也表示涉及疫情的訴訟不代理。

就上述言論，中國疾控中心免疫規劃首席專家王華慶在5月27日的記者會上回應稱，接種疫苗後出現一些症狀和疾病，其和疫苗接種是否有關，相關的判斷需要遵守規範流程，並要有依據。如果有懷疑，要報告給接種機構，由接種機構組成多領域專家組，收集相關資料。

微博還有不少網民講述自己或身邊的類似個案，部分帖文已經被刪：



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王華慶表示，疫苗的異常反應要由多學科專家組成的專家組，根據調查的內容進行分析和判斷，判斷不良反應需要考慮六個方面。首先是時間上的關聯；第二是要具備生物學合理性，例如減毒活疫苗一般不給具有免疫缺陷的人接種；第三是關聯的強度，通過統計學分析要有顯著性差異；第四是異常反應的發生本身也具備規律性，如劑量較大的疫苗導致發熱的可能性就更高；第五是關聯上的一致性，即打了疫苗的這些人是否出現了類似的症狀和疾病，症狀是否高於基線水平；第六是關聯的特異性，即疫苗是否是唯一的因素。

王華慶建議，如果接種疫苗後出現身體不適，特別是症狀較重時要及時就醫，如果懷疑與疫苗有關，會有相應人員開展上述調查。

5月29日，上述患白血病群體發布第二封公開信，內容提到上一封公開信反覆被刪，而流傳到微博的公開信僅登上熱搜一天，即被屏蔽。內容還提到訴求：「我們不反對國家疫苗接種政策，但是出了事總得有人為我們負責，所以我們希望年賺900億的科興生物提供100億的人道主義援助基金，對我們患白血病群體進行救治」。

另外，台灣今年1月也傳出類似個案，個案接種BNT或阿斯利康（AZ）疫苗後皆發燒，後診斷血癌。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥當時回應，目前文獻並無收到有關血癌跟新冠疫苗相關個案，請醫師協助通報後，會再收集資料，若有需要會請預防接種受害救濟審議小組協助。指揮官陳時中則說，當一個疫苗或藥物使用非常廣，必然碰到一些本來就會產生的疾病，「但那是一個時序關聯，要認定為因果關係皆須專業判定。」