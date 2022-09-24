內地多個特大城市全面放開落戶　鄭州：有合法穩定就業即可申請

內地多個特大城市相繼放開落戶政策，在濟南、昆明、大連之後，鄭州亦發布新政擬進一步放寬中心城區落戶條件，凡具有合法穩定就業或穩定住所（含租賃）的人員，即可不受社保繳費年限與居住年限的限制申請落戶。



在濟南、昆明、大連之後，鄭州亦發布新政擬進一步放寬中心城區落戶條件。（視覺中國）

據了解，特大城市是劃分城市規模的分類之一，聯合國通常將100萬人口以上的城市劃定為特大城市。根據國情，中國國務院2014年11月發布的《關於調整城市規模劃分標準的通知》規定，城區常住人口500萬以上1000萬以下的城市為特大城市。

內媒《第一財經》報道，第七次全國人口普查數據顯示，2020年鄭州市常住人口較2010年增加397萬人，增長46.07%，常住人口總量達到1260萬人，成為河南省唯一一個常住總人口超過1000萬的市。同時，河南全省戶籍人口過億，常住人口也達到了9883萬人，因此未來鄭州人口的增長空間仍很大。

根據國家統計局去年9月發布的數據顯示，截至2020年11月1日，中國有14個特大城市，包括武漢、東莞、西安、杭州、佛山、南京、瀋陽、青島、濟南、長沙、哈爾濱、鄭州、昆明、大連。其中，鄭州的城區人口為534萬人。

2020年鄭州市常住人口較2010年增加397萬人，增長46.07%，常住人口總量達到1260萬人。（視覺中國）

報道指，除了鄭州之外，大連、濟南和昆明這幾個特大城市也已全面放開落戶。其中，今年4月1日，大連市人民政府官網發布關於公開徵求《關於全面放開落戶條件的通知(徵求意見稿)》意見的通知，符合條件的人員，本人、配偶和子女可在大連市落戶。

今年7月，國家發改委印發《「十四五」新型城鎮化實施方案》要求，深化戶籍制度改革，放開放寬除個別超大城市外的落戶限制，試行以經常居住地登記戶口制度。全面取消城區常住人口300萬以下的城市落戶限制；。全面放寬城區常住人口300萬至500萬的I型大城市落戶條件；完善城區常住人口500萬以上的超大特大城市積分落戶政策，精簡積分項目，確保社會保險繳納年限和居住年限分數佔主要比例，鼓勵取消年度落戶名額限制。