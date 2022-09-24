否認外資撤離中國　工信部原部長：中國未與世界脫鉤，機遇不會變

多家外媒近期指出受嚴格防疫政策影響，外資和外國企業加速撤離中國，轉向印度、越南等國生產。對此，9月24日全國政協經濟委員會副主任、原工信部部長苗圩表示，數據顯示，外資並沒有離開中國，更談不上與中國「脫鉤」。



他強調，有遠見的企業家不會放棄中國發展機遇。他表示，近3年，中國實際利用外資額從2019年的1,381.34億美元，增加到2020年的1,443.69億美元，再到2021年的1,734.80億美元。



內媒報道，苗圩24日參加全球財富管理論壇2022秋季峰會。他指出，儘管新冠肺炎疫情大流行、新一輪科技革命和產業變革、地緣政治影響等因素推動全球製造業深刻變化。但在紛繁複雜的變化中，中國機遇不會變。

苗圩舉例，2021年中國社會消費品零售總額超過44萬億元人民幣，已成為僅次於美國的全球第二大消費市場。

全國政協經濟委員會副主任、原工信部部長苗圩表示，外資並沒有離開中國，更談不上與中國脫鉤。（騰訊網）

此外，中國體量巨大的傳統產業將加快數位化、網路化、智慧化改造步伐，為國內外硬體、軟體、終端、網路、服務等各類企業創造極為廣闊的市場空間。事實和數據都表明，中國仍將是全球最具有潛力和發展空間的市場。

苗圩指出「企業最需要的是市場，市場最不缺的是企業」，他強調，有遠見的企業家不會放棄中國發展機遇。

苗圩表示，一批跨國企業正紛紛在加大對華投資，德國巴斯夫斥資110億美元在廣東湛江建設精細化工專案。美國特斯拉也進一步追加投資上海超級工廠生產線優化項目。

Tesla超級工廠通常是「就地取材」。圖為Tesla在上海的工廠。（Getty）

苗圩認為，中國機遇本身內涵也在發生變化，正從長期的出口導向、更加注重外迴圈，轉向國內國際雙迴圈相互促進，該轉變影響將極為深刻。

另一方面，中國正努力激勵技術創新，未來不僅是需求端的超大規模消費市場、超大進口貨物市場，也將成為供給端技術創新的發源地和活躍地。

苗圩稱未來外資企業不僅能在中國找到銷售產品和服務的機會，也能找到新技術發明和創新的夥伴，實現更具爆發力、更高品質的增長。