曾登央視春晚　男大生疑因性向遭老師打壓自殺　父母捧遺照討公道

近日，山東藝術學院舞蹈學院大四男學生高彥身亡事件引發網民關注。據了解，高彥十分有舞蹈天賦，曾登央視春晚、獲得百花獎，但卻因性向、非傳統藝術高中出身等因素遭班主任張大魯打壓，更曾公開嘲諷他「去泰國動手術吧!」，高彥多次與之爭辯未果，中秋節在家吞藥自殺身亡。



高彥父母在兒子身亡後，查看聊天紀錄認為自殺原因與學校生活有關，拿著兒子遺照到學校討說法，卻被校方拒之門外，網路相關討論也被刪除。9月23日山東省省委教育工委已組建由教育、公安等部門組成的聯合調查組，進駐山東藝術學院開展調查。調查結果將及時公佈。



綜合網絡資訊，高彥今年19歲，2020年河北省舞蹈表演統考全省第一名，瀋陽音樂學院藝考舞蹈表演第一；他於2020年9月入學山東藝術學院。大學期間曾多次參與央視春晚、北京大型節目錄製。

網傳打壓他的是山東藝術學院2020級舞蹈表演專業的班主任，有疑似是高彥的同學爆料，張大魯曾著全班同學的面嘲諷高彥，「你們去泰國吧，做個手術，我在那邊有朋友，可以讓你們免費上學。」

同學爆料稱，班主任張大魯不喜歡高彥是因為他是普通高中學生，不是傳統藝校出身；亦有網民稱張大魯本來就喜歡用髒話辱罵、打壓學生，高彥因為不符合他對舞蹈的要求，時常被公開嘲諷批評，更會給高彥的表演打很低的分數；另有同學指出是因為高彥的性傾向和性別氣質才被打壓。

+ 2

據了解，高彥在中秋節當晚吞了安眠藥、殺蟲劑和白酒自殺。他的父母在他死後查了聊天紀錄，前往山東藝術學院討公道卻被校方拒之門外，網民上傳當日高彥父母前往學校影片也被刪除，「山東藝術學院高彥」關鍵字此前遭微博封鎖，許多文章也被下架。

高彥父母也拍攝影片上傳，表示他們來自農村，去學校想了解兒子自殺原因，學校卻強調「跟我們一點也沒有關係。」

山東藝術學院戲劇影視學院副院長李軍更在微博發文稱網民是「卑微賤民」，並指「這一切的起因只是為了死者家屬們要有要挾學校的籌碼！人心啊骯髒！無恥已經成了通關利器」但他隨後即刪文。許多網民轉發玫瑰聲援高彥，稱拒絕任何形式的歧視，要求山東藝術學院出面回應。

輿論發酵數日後，23日官方出面回應稱山東省省委教育工委已組建由教育、公安等部門組成的聯合調查組，進駐山東藝術學院開展調查。調查結果將及時公佈。

內地網民聲援「玫瑰少年」

近年內地發生許多因性別氣質被霸凌的事件。今年1月，河北邢台17歲（一說15歲）尋親男子劉學州年初自殺，他在遺書中也寫到自己被攻擊「娘炮」。去年11月，26歲的內地網紅攝影師鹿道森在生日當天選擇輕生，他遺書寫道自己曾因「看起來像女生」遭遇校園霸凌等。

鹿道森好友透露，他生前喜歡一首叫《玫瑰少年》的歌，網民在他生前最後一則貼文下留言，「願玫瑰年年為你綻放」，該首歌曲被視為是支持性別平權、尊重性別氣質和反歧視的歌曲。

高彥過世後，許多網民轉發玫瑰的圖片聲援高彥稱「不希望再有玫瑰少年殞落」、「反對一切歧視和權力的打壓。」

據了解，《玫瑰少年》一曲改編自台灣發生的「葉永鋕事件」，年僅15歲的葉永鋕因為性別氣質「不夠男性化」，長期遭受同學霸淩，更常脫他褲子欺負他。葉永鋕只敢在課堂期間上廁所。2000年4月20日葉永鋕去廁所後遲遲未歸，被發現倒臥在血泊之中，送醫後於隔日身亡，成為台灣社會「性別平權」及「校園欺凌」的重要事件。

26歲失聯攝影師遺體尋獲 遺書稱自幼因「看起來像女生」被霸凌

「葉永鋕事件」催生出台灣2004年的《性別平等教育法》，2006年，台灣性別平等教育協會出版《擁抱玫瑰少年》以紀錄葉永鋕事件，「玫瑰少年」廣為人知，2018年蔡依林和五月天阿信共同作詞的《玫瑰少年》榮獲金曲獎的最佳年度歌曲獎。